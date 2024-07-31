Sihirli Annem'in Toprak'ı, Dizideki Karakterleri Sevme Derecesine Göre Sıraladı!
Sihirli Annem'in Toprak'ı, Dizideki Karakterleri Sevme Derecesine Göre Sıraladı!
Çocukluğumuzun dizisi Sihirli Annem'de Toprak karakterine hayat veren Jennifer Boyner, TikTok hesabında Sihirli Annem karakterlerini sıraladı.
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Çocukluğumuzun aile dizisi Sihirli Annem'i muhakkak hepiniz izlemişsinizdir.
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Yayınlandığı döneme damga vuran Sihirli Annem şu an bile tekrar bölümleriyle izlenmeye devam ederken, dizinin çocuk oyuncuları sosyal medyada sık sık dizi hakkında konuşuyor.
Sihirli Annem'de Eda ve Yavuz'un kızları Toprak olarak izlediğimiz Jennifer Boyner sık sık TikTok hesabı üzerinden dizi hakkında içerikler yayınlarken, Sihirli Annem efektiyle çektiği video gündem oldu.
Sihirli Annem karakterlerini sevme derecesine göre sıralayan Boyner, annesi Eda'yı ilk sıraya alırken o anları "Çok duygulanıyorum şu an" sözleriyle yayınladı.
İşte o anlar:
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