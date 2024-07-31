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MasterChef'te Bir Kaos Daha! Deniz ve Ümmühan'ın "Cacık Bunlar" Yorumu Kızdırdı!

MasterChef'te Bir Kaos Daha! Deniz ve Ümmühan'ın "Cacık Bunlar" Yorumu Kızdırdı!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
31.07.2024 - 08:27

MasterChef'in her yeni bölümünde yeni bir kaos ile karşılaşıyoruz. Bu seferki Deniz ve Ümmühan'ın aşağıda yarışan rakiplerine karşı 'Cacık bunlar' yorumu oldu. İzleyicinin tepkisi büyüdü.

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MasterChef yeni sezonda yeni yarışmacılarla ana kadrosunu oluşturmaya devam ediyor. MasterChef'in son bölümünde kadroya 16. yarışmacı da girdi.

MasterChef yeni sezonda yeni yarışmacılarla ana kadrosunu oluşturmaya devam ediyor. MasterChef'in son bölümünde kadroya 16. yarışmacı da girdi.

Geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümde izleyenlerin daha önce de tepkisini çeken Deniz, yine yaptı yapacağını.

Geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümde izleyenlerin daha önce de tepkisini çeken Deniz, yine yaptı yapacağını.

Ana kadroya giren Deniz yukardan yarışan rakiplerini izlerken arkadaşlarına dönüp "Cacık bunlar" deyince herkesi sinirlendirdi.

Ana kadroya giren Deniz yukardan yarışan rakiplerini izlerken arkadaşlarına dönüp "Cacık bunlar" deyince herkesi sinirlendirdi.

Ümmühan'ın da dahil olduğu sohbet sosyal medyada kullanıcıların tepkisini çekti.

Ümmühan'ın da dahil olduğu sohbet sosyal medyada kullanıcıların tepkisini çekti.

Önce o anları izleyelim...

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İşte kullanıcıların yorumu...

İşte kullanıcıların yorumu...
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Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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