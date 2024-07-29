Şeflerin Maket Pastasını Yapmıştı! MasterChef Nigar'ın Özel Hayatından İlginç Detaylar
Şeflerin Maket Pastasını Yapmıştı! MasterChef Nigar'ın Özel Hayatından İlginç Detaylar
MasterChef 2024'ün son yarışmacısı olan Nigar Akyıldız ana kadroya girmeye hak kazandı. İlk bölümde Somer, Danilo ve Mehmet şeflerin maket pastasını yapan yarışmacı şimdi MasterChef olma yolunda. Gelin, MasterChef yarışmacısı Nigar'ı yakından tanıyalım...
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MasterChef Türkiye 2024'te ana kadroya giren son yarışmacı da belli oldu. 15'inci yarışmacı olarak yarışa dahil olan isim Nigar Akyıldız oldu.
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Astarlı sütlaç yaparak önlüğü kapan yarışmacının asıl mesleği pastacılık. Kendisine ait butik bir işletmesi de var.
MasterChef Nigar pasta konusunda oldukça iddialı öyle ki ilk bölümde Somer, Danilo ve Mehmet şefin maketinden bir pasta bile çıkarmıştı. O anlar herkesi gülümsetmişti!
11 yıldır pastacılık işi ile uğraşan Nigar Asya mutfağı ve yöresel lezzetlere de ilgili. Eh ne de olsa kendisi yarışmaya Ankara'dan katılıyor! Üstelik eşi de Sivaslı! Daha ne olsun...
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50 yaşında olan yarışmacının 2 kızı var. 4 yıldır evli olan yarışmacı ailesine çok bağlı ve yemeklerini ailesi de çok beğeniyor.
Zaten bu yoldaki en büyük destekçisi de onlar! Nigar'ın bir hedefi daha var: MasterChef'i kazanıp ailesine bu gururu yaşatmak.
Mesleğinde belli bir noktaya gelen yarışmacı kendini geliştirmek istiyor. Biz de kendisine başarılar diliyoruz!
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