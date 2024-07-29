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Kim Milyoner Olmak İster'de 300 Bin TL'lik 'Mühendis' Sorusu Yarışmacıyı Eledi!

Kim Milyoner Olmak İster'de 300 Bin TL'lik 'Mühendis' Sorusu Yarışmacıyı Eledi!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
29.07.2024 - 10:51

Dün akşam yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programının yeni bölümünde yarışmacı 300 bin tl değerindeki soruyu açtırdı. Yarışmacıya sorulan mühendis sorusu, sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=xEoO0...
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği popüler bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği popüler bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı.

Bu bölümde yarışmacı Berkay Şahin'e yöneltilen bir mühendislikle ilgili soru, dikkat çekti.

Bu bölümde yarışmacı Berkay Şahin'e yöneltilen bir mühendislikle ilgili soru, dikkat çekti.

Yarışmada yarışmacıya "Hangisi mühendis değildir?" şeklinde bir soru yöneltildi. Şıklar A) Turgut Özal, B) Süleyman Demirel, C) Necmettin Erbakan ve D) Bülent Ecevit olarak belirlenmişti.

Yarışmada yarışmacıya "Hangisi mühendis değildir?" şeklinde bir soru yöneltildi. Şıklar A) Turgut Özal, B) Süleyman Demirel, C) Necmettin Erbakan ve D) Bülent Ecevit olarak belirlenmişti.

Yarışmacı, soruya A şıkkı olan Turgut Özal yanıtını verdi ve bu yanıtıyla 50 bin TL kazanarak yarışmadan elendi.

Yarışmacı, soruya A şıkkı olan Turgut Özal yanıtını verdi ve bu yanıtıyla 50 bin TL kazanarak yarışmadan elendi.

Ancak doğru cevap, D şıkkı olan Bülent Ecevit olacaktı.

Ancak doğru cevap, D şıkkı olan Bülent Ecevit olacaktı.
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İşte o anlar:

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