Alan Yarışmasında Büyük Ödül Sahibini Buldu! Şampiyonun Paylaşımı Gündemde!
Alan Yarışmasında Büyük Ödül Sahibini Buldu! Şampiyonun Paylaşımı Gündemde!
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Sezonun iddialı yarışmalarından Alan, ilk büyük ödülünü verdi.
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Yarışmaya katılan genç isim Begüm Rabia Kurtay, rakibi Bartu'yu yenerek 1 Milyon tl'nin sahibi oldu.
Hayatının en zor dönemlerinden birinde yarışmaya katıldığını söyleyen yarışmacı büyük bir mutluluk yaşadığını dile getirdi.
Finalde gerçekleştirdiği müthiş performans ile Alan'ın şampiyonu olan yarışmacının o anları heyecan uyandırdı.
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Kurtay, TikTok hesabından yaptığı paylaşımla da sevincini duyurdu.
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