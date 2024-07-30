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Alan Yarışmasında Büyük Ödül Sahibini Buldu! Şampiyonun Paylaşımı Gündemde!

Alan Yarışmasında Büyük Ödül Sahibini Buldu! Şampiyonun Paylaşımı Gündemde!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 16:02

ATV'de yayınlanan Alan yarışmasında büyük ödülün sahibi Begüm Rabia Kurtay oldu. Kurtay'ın TikTok paylaşımı gündeme yerleşti.

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Sezonun iddialı yarışmalarından Alan, ilk büyük ödülünü verdi.

Sezonun iddialı yarışmalarından Alan, ilk büyük ödülünü verdi.

Yarışmaya katılan genç isim Begüm Rabia Kurtay, rakibi Bartu'yu yenerek 1 Milyon tl'nin sahibi oldu.

Yarışmaya katılan genç isim Begüm Rabia Kurtay, rakibi Bartu'yu yenerek 1 Milyon tl'nin sahibi oldu.

Hayatının en zor dönemlerinden birinde yarışmaya katıldığını söyleyen yarışmacı büyük bir mutluluk yaşadığını dile getirdi.

Hayatının en zor dönemlerinden birinde yarışmaya katıldığını söyleyen yarışmacı büyük bir mutluluk yaşadığını dile getirdi.

Finalde gerçekleştirdiği müthiş performans ile Alan'ın şampiyonu olan yarışmacının o anları heyecan uyandırdı.

Finalde gerçekleştirdiği müthiş performans ile Alan'ın şampiyonu olan yarışmacının o anları heyecan uyandırdı.

İşte o anlar...

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Kurtay, TikTok hesabından yaptığı paylaşımla da sevincini duyurdu.

Kurtay, TikTok hesabından yaptığı paylaşımla da sevincini duyurdu.

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