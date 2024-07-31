Keşke Başka Bir Şey İsteseymişiz! Tolga Sarıtaş Ekranlara Sevilen Dizi ile Dönüyor!

Güneşin Kızları dizisi ile yıldızı parlayan oyuncu Tolga Sarıtaş'ı en son Baba dizisinde hayat verdiği 'Kadir Saruhanlı' karakteri ile hatırlıyoruz. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncuyu bu kez herkesin severek izlediği bir dizide göreceğiz!