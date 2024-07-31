Keşke Başka Bir Şey İsteseymişiz! Tolga Sarıtaş Ekranlara Sevilen Dizi ile Dönüyor!
Keşke Başka Bir Şey İsteseymişiz! Tolga Sarıtaş Ekranlara Sevilen Dizi ile Dönüyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/t...
Güneşin Kızları dizisi ile yıldızı parlayan oyuncu Tolga Sarıtaş'ı en son Baba dizisinde hayat verdiği 'Kadir Saruhanlı' karakteri ile hatırlıyoruz. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncuyu bu kez herkesin severek izlediği bir dizide göreceğiz!
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Son zamanlarda özel yaşamıyla gündemden düşmeyen başarılı aktör Tolga Sarıtaş, sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlilik yolunda ilerlerken aynı zamanda yeni bir projenin hazırlıkları içerisinde.
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Uzun bir süre boyunca ekranlarda görünmeyen Sarıtaş, TRT1'in Tims&B yapımı popüler dizisi "Teşkilat"ın beşinci sezonunda rol alacağına dair söylentilerle adından söz ettiriyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrol oyuncusu Murat Yıldırım'ın diziden ayrılmasının ardından Sarıtaş'ın ekibe katılacağına dair dedikodular dolaşıyordu.
Sarıtaş'ın "Teşkilat" dizisine "Altay" karakteriyle dahil olacağı bilgisi paylaşıldı. Sarıtaş, daha önce "Söz" dizisinde de "Teşkilat"ın başrol oyuncusu Aybüke Pusat ile birlikte rol almıştı.
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