Arka Sokaklar'da Rıza Babanın Kızını Oynayan Pınar Aydın Bambaşka Bir Hayat Yaşıyor!
Arka Sokaklar'da Rıza Babanın Kızını Oynayan Pınar Aydın Bambaşka Bir Hayat Yaşıyor!
'Arka Sokaklar' dizisinin ilk bölümlerinde Rıza Baba karakterinin kızı Pınar'ı canlandıran ve daha sonra oyunculuk kariyerini sonlandıran Pınar Aydın, gözlerden uzakta bir yaşam sürdürüyor. Giresun'da sakin bir hayat süren Aydın'ın son hali herkesi şaşırttı.
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Pınar Aydın, 2004 yılında ATV'nin popüler yarışması Akademi Türkiye ile tanınmıştı.
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Bu yarışma sayesinde hızla ün kazanan Aydın, o dönemlerde Özgür Çevik ile adı anıldı. Aydın, oyunculuk kariyerine de ilk adımı o dönem attı.
Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculukta da başarılı olan Aydın, 2006-2008 yılları arasında popüler dizi Arka Sokaklar'da Pınar karakterini canlandırdı.
Diziden ayrıldıktan sonra 2009 yılında Kız Kaçıran adlı yapımda rol aldı ve 2011-2012 yılları arasında da Akasya Durağı'nda izleyici karşısına çıktı.
Uzun süre ekranlarda boy gösterdikten sonra Aydın, hayatını tamamen değiştirdi ve Giresun'da eşi ve çocuklarıyla yeni bir yaşam kurdu.
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Arka Sokaklar dizisinin sevilen karakteri, kıvırcık saçlı güzel Pınar Aydın, şimdi gözlerden uzakta, iki oğlu ve eşiyle huzurlu bir hayat sürdürüyor.
Oyuncunun son hali ise görenleri şaşırtacak. Saçlarını kısacık kestiren Aydın, Instagram'da paylaşımları ile hayranlarını habersiz bırakmıyor.
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