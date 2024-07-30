Arka Sokaklar'da Rıza Babanın Kızını Oynayan Pınar Aydın Bambaşka Bir Hayat Yaşıyor!

'Arka Sokaklar' dizisinin ilk bölümlerinde Rıza Baba karakterinin kızı Pınar'ı canlandıran ve daha sonra oyunculuk kariyerini sonlandıran Pınar Aydın, gözlerden uzakta bir yaşam sürdürüyor. Giresun'da sakin bir hayat süren Aydın'ın son hali herkesi şaşırttı.