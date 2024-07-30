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Mert Yazıcıoğlu ve Burak Özçivit'in Başrollerinde Oynadığı Film Kayboldu!

Mert Yazıcıoğlu ve Burak Özçivit'in Başrollerinde Oynadığı Film Kayboldu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 11:23

Başrollerini Burak Özçivit ve Mert Yazıcıoğlu'nun paylaştığı, Netflix de yayınlanacak olan Berber adlı filmin kaybolduğu açıklandı.

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Burak Özçivit, Önder adında bir berberi canlandırırken, Mert Yazıcıoğlu da onun çırağı Ali karakterine hayat verdiği "Berber" adlı filmi hepiniz duymuşsunuzdur.

Burak Özçivit, Önder adında bir berberi canlandırırken, Mert Yazıcıoğlu da onun çırağı Ali karakterine hayat verdiği "Berber" adlı filmi hepiniz duymuşsunuzdur.

Yakın zamanda Netflix'te izleyicilerle buluşması beklenen filmden epeydir ses yok. Neden, derseniz film kayboldu.

Yakın zamanda Netflix'te izleyicilerle buluşması beklenen filmden epeydir ses yok. Neden, derseniz film kayboldu.

Film, yaşamındaki bir olay nedeniyle zor zamanlar geçiren berber Önder'in, işe yaramaz çırağı Ali ile kurduğu özel bağın, hayatını nasıl değiştirdiğini anlatıyor.

Film, yaşamındaki bir olay nedeniyle zor zamanlar geçiren berber Önder'in, işe yaramaz çırağı Ali ile kurduğu özel bağın, hayatını nasıl değiştirdiğini anlatıyor.

Deniz Yorulmazer'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Berber" filminin görüntü yönetmenliğini ise Burak Kanbir'in yaptığı filmi Netflix'in kaybettiği iddia edildi.

Deniz Yorulmazer'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Berber" filminin görüntü yönetmenliğini ise Burak Kanbir'in yaptığı filmi Netflix'in kaybettiği iddia edildi.

"Dizi Ve Filmler" hesabından yapılan paylaşımda "Netflix, filmi kaybetmiş. Arıyor arıyor bulamıyormuş..." diye yazdı.

"Dizi Ve Filmler" hesabından yapılan paylaşımda "Netflix, filmi kaybetmiş. Arıyor arıyor bulamıyormuş..." diye yazdı.
twitter.com
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Diziyi bekleyenler de habere tepkisiz kalamadı. Eğer doğruysa ne denir, bilemiyoruz!😅

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