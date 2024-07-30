Mert Yazıcıoğlu ve Burak Özçivit'in Başrollerinde Oynadığı Film Kayboldu!
Mert Yazıcıoğlu ve Burak Özçivit'in Başrollerinde Oynadığı Film Kayboldu!
Başrollerini Burak Özçivit ve Mert Yazıcıoğlu'nun paylaştığı, Netflix de yayınlanacak olan Berber adlı filmin kaybolduğu açıklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Burak Özçivit, Önder adında bir berberi canlandırırken, Mert Yazıcıoğlu da onun çırağı Ali karakterine hayat verdiği "Berber" adlı filmi hepiniz duymuşsunuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yakın zamanda Netflix'te izleyicilerle buluşması beklenen filmden epeydir ses yok. Neden, derseniz film kayboldu.
Film, yaşamındaki bir olay nedeniyle zor zamanlar geçiren berber Önder'in, işe yaramaz çırağı Ali ile kurduğu özel bağın, hayatını nasıl değiştirdiğini anlatıyor.
Deniz Yorulmazer'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Berber" filminin görüntü yönetmenliğini ise Burak Kanbir'in yaptığı filmi Netflix'in kaybettiği iddia edildi.
"Dizi Ve Filmler" hesabından yapılan paylaşımda "Netflix, filmi kaybetmiş. Arıyor arıyor bulamıyormuş..." diye yazdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın