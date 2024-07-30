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Selena'da İki Oyuncu Arasında İsim Benzerliğinden Neredeyse Kavga Çıkıyormuş!

Selena'da İki Oyuncu Arasında İsim Benzerliğinden Neredeyse Kavga Çıkıyormuş!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 11:53

Sinem Kobal'ın başrolünde oynadığı Selena dizisinde isim benzerliği iki oyuncunun başına bela olmuş. Meğer dizideki Selin ile Kıvılcım'ın arkadaşını oynayan oyuncu aynı isme sahipmiş!

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Sinem Kobal ile özdeşleşen Selena dizisi birçoğumuzun unutamadığı çocukluk dizilerimizden bir tanesi.

Sinem Kobal ile özdeşleşen Selena dizisi birçoğumuzun unutamadığı çocukluk dizilerimizden bir tanesi.

Meğer o yıllarda diziye iki aynı isme sahip oyuncu alınmış. Aslında her ikisini de tanıyoruz! Biri Selin diğeri de Kıvılcım'ın arkadaşı...

Meğer o yıllarda diziye iki aynı isme sahip oyuncu alınmış. Aslında her ikisini de tanıyoruz! Biri Selin diğeri de Kıvılcım'ın arkadaşı...

Dizide isim benzerliği iki oyuncunun başına bela olmuş. Sette ilk gün senaryolar karışmış, oyuncular neredeyse birbirine giriyormuş.

Dizide isim benzerliği iki oyuncunun başına bela olmuş. Sette ilk gün senaryolar karışmış, oyuncular neredeyse birbirine giriyormuş.

İşte Cansu Demirci'lerden Kıvılcım'ın arkadaşını oynayan oyuncunun açıklaması...

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