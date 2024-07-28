Yaprak Dökümü'nden Sonra Yeniden! Halil Ergün Yeni Dizisi ile Geri Dönüyor!
Yaprak Dökümü'nden Sonra Yeniden! Halil Ergün Yeni Dizisi ile Geri Dönüyor!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/t...
Yaprak Dökümü'nde oynadığı Ali Rıza karakteri ile akıllarımıza kazınan Halil Ergün yeni projesi ile Kanal D ekranlarına geri dönüyor.
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Kanal D, yeni sezon için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Bomba bir oyuncu kadrosu ile Mahsun Kırmızıgül'ün yeni dizi projesi yolda.
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Kanalın yeni sezonda büyük beklentiler içinde olduğu yapımlardan biri olan "Güzel Aşklar Diyarı", izleyicilerin ilgisini çekmeye aday.
Dizi, Türkiye'nin eşsiz güzelliklerinden biri olan Kapadokya'da çekilecek. Oyuncu kadrosunda ise Halil Ergün yer alacak.
"Yaprak Dökümü" dizisindeki "Ali Rıza Bey" karakteriyle tanınan Halil Ergün'ün yeni adresi yeniden Kanal D olacak.
Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Ege Kökenli gibi isimlerin yer alacağı dizide Ergün, "Hâkim" karakterini canlandıracak.
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