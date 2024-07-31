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Kenan Işık'ın 'Kim 500 Milyar İster' Programında Şiir Okuduğu Anlar Gözleri Doldurdu!

Kenan Işık'ın 'Kim 500 Milyar İster' Programında Şiir Okuduğu Anlar Gözleri Doldurdu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
31.07.2024 - 09:48

10 yıl süren komanın ardından hayatını kaybeden Kenan Işık, bir dönem sunduğu 'Kim 500 Milyar İster' yarışmasında şiir okuduğu anlar ortaya çıktı. O anlar izleyenlerin gözlerini doldurdu.

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Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan Işık, 10 yıldır komadaydı. Geçtiğimiz Pazartesi günü 76 yaşında vefat etti.

Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan Işık, 10 yıldır komadaydı. Geçtiğimiz Pazartesi günü 76 yaşında vefat etti.

Sonradan ismi “Kim Milyoner Olmak İster” olarak değiştirilen “Kim 500 Milyar İster” yarışması ile tanınan Işık, o dönemde izleyenlerin hayranlık duyduğu bir isimdi.

Sonradan ismi “Kim Milyoner Olmak İster” olarak değiştirilen “Kim 500 Milyar İster” yarışması ile tanınan Işık, o dönemde izleyenlerin hayranlık duyduğu bir isimdi.

Yıllar sonra vefatının ardından programda şiir okuduğu anlar izleyenlerin gözlerini doldurdu.

Yıllar sonra vefatının ardından programda şiir okuduğu anlar izleyenlerin gözlerini doldurdu.

İşte o anlar:

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