Kenan Işık'ın 'Kim 500 Milyar İster' Programında Şiir Okuduğu Anlar Gözleri Doldurdu!
Kenan Işık'ın 'Kim 500 Milyar İster' Programında Şiir Okuduğu Anlar Gözleri Doldurdu!
10 yıl süren komanın ardından hayatını kaybeden Kenan Işık, bir dönem sunduğu 'Kim 500 Milyar İster' yarışmasında şiir okuduğu anlar ortaya çıktı. O anlar izleyenlerin gözlerini doldurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan Işık, 10 yıldır komadaydı. Geçtiğimiz Pazartesi günü 76 yaşında vefat etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sonradan ismi “Kim Milyoner Olmak İster” olarak değiştirilen “Kim 500 Milyar İster” yarışması ile tanınan Işık, o dönemde izleyenlerin hayranlık duyduğu bir isimdi.
Yıllar sonra vefatının ardından programda şiir okuduğu anlar izleyenlerin gözlerini doldurdu.
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın