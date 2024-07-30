Asgari Ücretin 4 Katı: Yaprak Dökümü'nde Şevket'in Coşkuyla Kutlanan Maaşına Çok Şaşıracaksınız!
Asgari Ücretin 4 Katı: Yaprak Dökümü'nde Şevket'in Coşkuyla Kutlanan Maaşına Çok Şaşıracaksınız!
2006 yılında yayın hayatına başlayan ve 5 sezon boyunca izleyiciyle buluşan Yaprak Dökümü, Türk televizyon tarihinin klasikleri arasına girmeyi başardı. Dizinin ilk bölümünde ailenin coşkuyla kutladığı Şevket'in maaşı, dönemin asgari ücretini göz önüne alınca küçük çaplı bir şok etkisi yarattı.
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Reşat Nuri Güntekin'in aynı isimli eserinden uyarlanan Yaprak Dökümü, Türk televizyon tarihinin efsaneleri arasındaki yerini almayı başardı.
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İçerdiği gam, keder ve kaosla birlikte bir daha bu türlüsü gelmez diye düşündüren diziyi pek çoğumuz defalarca kez izlemişizdir.
Ferhunde'nin aileye ve dolayısıyla hayatlarımıza girmesini sağlayan Şevket'in, dizinin başında aile içinde fazla popüler olduğu ortaya çıktı.
Dizinin ilk bölümünde 1500 TL maaşla işe başladığı fark edilen Şevket, anne ve babasının en sevdikleri çocuğuymuş haliyle!
Gözlerdeki o ışıltıyı buradan izleyebilirsiniz:
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Bunun nedenini size hemen açıklayalım: Dizinin başladığı 2006 yılında asgari ücret 380 TL'ymiş!
Ayrıca bir ekmek 35 kuruşmuş. Yani Şevket'in maaşıyla 428 tane ekmek alınabiliyormuş!
Ferhunde'yi bulmasan yaşarmışsın bu hayatı Şevket! Ali Rıza Bey ve Hayriye Hanım'ı çok iyi anladık ne yazık ki...
Bazı kullanıcı yorumlarını da sizler için şöyle bırakalım:
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