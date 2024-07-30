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As Bayrakları As! İki Dizimiz Birden Seul Uluslararası Drama 2024 Ödülleri’nde Aday Gösterildi

As Bayrakları As! İki Dizimiz Birden Seul Uluslararası Drama 2024 Ödülleri’nde Aday Gösterildi

yerli dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 19:05

Dünya çapında büyük ilgi gören yerli dizilerimiz, uluslar arası ödül törenlerinde yer almaya devam ediyor. Bu kez de büyük ilgiyle izlenen Kızıl Goncalar ve Bambaşka Biri dizileri Seul Uluslararası Drama 2024 Ödülleri’nde aday gösterildi!

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Dizi konusunda dünya çapında bir başarıya sahip olduğumuzu bilmeyen yoktur.

Dizi konusunda dünya çapında bir başarıya sahip olduğumuzu bilmeyen yoktur.

Dünyaca ünlü yıldızların bile Türk dizilerine ilgisi aşikarken bu başarının ödüllendirilmemesi bizi üzerdi elbette.

Dünyaca ünlü yıldızların bile Türk dizilerine ilgisi aşikarken bu başarının ödüllendirilmemesi bizi üzerdi elbette.

Dizilerimizin uluslararası ödül törenlerinde zafer kazanmaya başlamalarıyla büyük gurur duymamızın ardından yepyeni gelişmeler yaşandı.

Dizilerimizin uluslararası ödül törenlerinde zafer kazanmaya başlamalarıyla büyük gurur duymamızın ardından yepyeni gelişmeler yaşandı.

Geçtiğimiz sezonun en çok beğenilen dizileri arasında yer alan Bambaşka Biri ve Kızıl Goncalar dizileri, Seul Uluslararası Drama 2024 Ödülleri’nde ‘En İyi Dizi’ kategorisinde aday gösterildi.

Geçtiğimiz sezonun en çok beğenilen dizileri arasında yer alan Bambaşka Biri ve Kızıl Goncalar dizileri, Seul Uluslararası Drama 2024 Ödülleri’nde ‘En İyi Dizi’ kategorisinde aday gösterildi.

Daha önce Kara Sevda, Destan, Mahkum gibi dizilerimizle ödül aldığımız bu törende yeniden yer almak harika bir gurur.

Daha önce Kara Sevda, Destan, Mahkum gibi dizilerimizle ödül aldığımız bu törende yeniden yer almak harika bir gurur.
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İkisi de birbirinden güçlü adaylar. Bakalım bu önemli törende ödül alabilecek miyiz?

İkisi de birbirinden güçlü adaylar. Bakalım bu önemli törende ödül alabilecek miyiz?

Takipte kalacağız...

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