As Bayrakları As! İki Dizimiz Birden Seul Uluslararası Drama 2024 Ödülleri’nde Aday Gösterildi

Dünya çapında büyük ilgi gören yerli dizilerimiz, uluslar arası ödül törenlerinde yer almaya devam ediyor. Bu kez de büyük ilgiyle izlenen Kızıl Goncalar ve Bambaşka Biri dizileri Seul Uluslararası Drama 2024 Ödülleri’nde aday gösterildi!