Başrol Krizi Yaşanan Deha Dizisi Sete Çıktı, Aras Bulut İynemli'den Paylaşım Gecikmedi!
Başrol Krizi Yaşanan Deha Dizisi Sete Çıktı, Aras Bulut İynemli'den Paylaşım Gecikmedi!
Son günlerde başrol kriziyle gündem olan yeni sezonun en favori dizilerinden biri olan Deha dizisi sonunda sete çıktı. Dizinin erkek başrolü Aras Bulut İynemli, heyecanını yaptığı paylaşımla gösterdi.
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Baba travması olan bir matematik dehasının hayatını konu alacak Deha dizisi sonunda sete çıktı.
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Kadın başrol için önce Devrim Özkan'la anlaşılması ve tam da sete çıkacakken Ahsen Eroğlu'nun role alınmasının ardından büyük bir kriz yaşanmıştı.
Tüm bu gelişmeler bir yana, sezon için hazırlıklara başlayan dizinin erkek başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli konuyla ilgili sessizliğini koruyarak heyecanını paylaştı.
Ünlü oyuncu huzur göndermesi yaparak yeni karakterine böyle "merhaba" dedi!
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