Devrim Özkan'ı Son Anda Başrolden Çıkaran Ay Yapım, Meğer Aynısını Özge Özpirinçci'ye de Yapmış!

Yerli dizi camiası Deha'nın başrolünden son anda çıkarılan ve yan rol teklif edilen; bunun üzerine diziden ayrılan Devrim Özkan krizini konuşuyor. Her ne kadar yeni gibi dursa da Ay Yapım'ın yeni sezon dizisi Deha'da yaşanan bu kriz meğer daha önce de yaşanmış!