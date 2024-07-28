Devrim Özkan'ı Son Anda Başrolden Çıkaran Ay Yapım, Meğer Aynısını Özge Özpirinçci'ye de Yapmış!
Devrim Özkan'ı Son Anda Başrolden Çıkaran Ay Yapım, Meğer Aynısını Özge Özpirinçci'ye de Yapmış!
Yerli dizi camiası Deha'nın başrolünden son anda çıkarılan ve yan rol teklif edilen; bunun üzerine diziden ayrılan Devrim Özkan krizini konuşuyor. Her ne kadar yeni gibi dursa da Ay Yapım'ın yeni sezon dizisi Deha'da yaşanan bu kriz meğer daha önce de yaşanmış!
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Aras Bulut İynemli'yi Çukur'un ardından televizyon ekranlarına döndürecek Deha dizisi, şimdiden sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak görülüyor.
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Baba travması yaşayan bir matematik dehasının hikayesinin anlatılacağı Deha dizisinde, İynemli'nin partneri olarak son ana kadar Devrim Özkan'ın adı konuşuluyordu.
Ancak çekimlere bir gün kala Özkan'ın yerine Ahsen Eroğlu'nun başrol olduğu, Devrim Özkan'a ise yan rol teklif edildiği açıklandı.
Bunun üzerine de Devrim Özkan bu değişikliği kabul etmeyip dizinin kadrosundan ayrıldı ve yapım şirketi Ay Yapım'ı takipten çıktı.
Olaylar sıcaklığını korurken Ay Yapım'ın son anda başrol değişikliğini ilk kez yapmadığı ortaya çıktı.
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Geçtiğimiz sezon da Aile dizisi için Kıvanç Tatlıtuğ'a partner olarak Özge Özpirinçci belirlenmiş ve son anda yapılan değişiklikle başrol Serenay Sarıkaya olmuştu.
Meğer bu durumun arkasında da Ay Yapım varmış. Şaşırdık doğrusu, siz bu durum ve değişikliklerle ilgili ne düşünüyorsunuz?
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