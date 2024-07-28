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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
28.07.2024 - 17:33

Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgil yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik. 

Kahkahanız bol olsun!

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1. Devrim Özkan, Aras Bulut İynemli'nin başrolde oynadığı 'Deha'nın kadrosundan çıkarıldı. Onun yerine Ahsen Eroğlu geldi. X'de kullanıcılar durumu böyle özetledi👇🏻

1. Devrim Özkan, Aras Bulut İynemli'nin başrolde oynadığı 'Deha'nın kadrosundan çıkarıldı. Onun yerine Ahsen Eroğlu geldi. X'de kullanıcılar durumu böyle özetledi👇🏻
twitter.com

2. Baya yaşlıyız galiba😅

2. Baya yaşlıyız galiba😅
twitter.com

3. Öyle Bir Geçer Zaman ki bitti ama Ali Kaptan nefreti bitmiyor!

4. Bu sahneyi hatırlayanlar ve travma olarak besleyip bugüne getirenler😂

5. Halt etmiş Mother of Dragons!😂

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6. Bizim ev😂

7. Bildiğimiz tek Kendal😂

7. Bildiğimiz tek Kendal😂
twitter.com

8. 😂

8. 😂
twitter.com

9. Yalan'daki o oyunculuk performansına gelen komik yorum👇🏻

10. Cüneyd Efendi de akıma dahil oldu😂

10. Cüneyd Efendi de akıma dahil oldu😂
twitter.com
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11. 😂

12. 😂

13. 👇🏻

13. 👇🏻
twitter.com

14. Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu'nun rolden çıktığı anlar...😂

15. 😂

15. 😂
twitter.com
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16. 👇🏻

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