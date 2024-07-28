Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgil yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik.
Kahkahanız bol olsun!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Devrim Özkan, Aras Bulut İynemli'nin başrolde oynadığı 'Deha'nın kadrosundan çıkarıldı. Onun yerine Ahsen Eroğlu geldi. X'de kullanıcılar durumu böyle özetledi👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Baya yaşlıyız galiba😅
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
7. Bildiğimiz tek Kendal😂
8. 😂
10. Cüneyd Efendi de akıma dahil oldu😂
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
13. 👇🏻
15. 😂
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın