Tanımak Mümkün Değil! Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy Değişimiyle Şaşırttı!
Tanımak Mümkün Değil! Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy Değişimiyle Şaşırttı!
Bir döneme damga vuran Cennet Mahallesi'nde Ayşe'yi canlandıran Belemir Temizsoy ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. Son haliyle gündem olan Temizsoy, değişimiyle herkesi şaşırttı!
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2004 yılında yayın hayatına başlayan ve 3 sezondan oluşan Cennet Mahallesi, en sevilen yerli dizilerden biri olarak görülüyor.
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Eğlence kotasını tek başına dolduran dizideki karakterler adeta aileden biri gibi olmuştu izleyiciler için.
Dizinin çocuk oyuncuları da yetenekleriyle fazlasıyla göz dolduruyor ve büyük beğeni topluyordu.
Ayşe'yi canlandıran Belemir Temizsoy ekranlardan uzak yaşamayı tercih etse de son haliyle gündeme gelmeyi başardı.
Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Temizsoy, hemşirelik ve güzellik uzmanlığı yapıyor.
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Aynı zamanda YouTube'a içerik üreten Temizsoy, değişimiyle şaşırttı.
Kendisini tanımak mümkün değil, öyle değil mi?
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