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Acun Ilıcalı, Çekimleri Türkiye'de Yapılan "La Isla"nın İlk Tanıtımını Yayınladı

Acun Ilıcalı, Çekimleri Türkiye'de Yapılan "La Isla"nın İlk Tanıtımını Yayınladı

Acun Ilıcalı
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
31.07.2024 - 16:02

Çekimleri Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleşen yarışma programı 'La Isla' Acun Ilıcalı'nın nefes kesen bir diğer projesi olarak göze çarpıyor. Ilıcalı, gündem olan yarışma programının ilk tanıtımını yayınladı.

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Çekimleri Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde gerçekleşen La Isla yarışma programı uzun süredir sosyal medyada gündemi meşgul ediyordu.

Çekimleri Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde gerçekleşen La Isla yarışma programı uzun süredir sosyal medyada gündemi meşgul ediyordu.

Bartın'daki çekimlerin yayılmasıyla yarışmaya olan ilgi artarken, yarışmanın yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiğini öğrenmiştik.

Bartın'daki çekimlerin yayılmasıyla yarışmaya olan ilgi artarken, yarışmanın yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiğini öğrenmiştik.

Amerika'nın en büyük televizyon kanallarından biri olan Telemundo'da yayınlanması beklenen La Isla'ya dair detaylar merak edilirken, Acun Ilıcalı'dan tüm soru işaretlerini giderecek bir paylaşım geldi.

Amerika'nın en büyük televizyon kanallarından biri olan Telemundo'da yayınlanması beklenen La Isla'ya dair detaylar merak edilirken, Acun Ilıcalı'dan tüm soru işaretlerini giderecek bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından La Isla'nın ilk tanıtımını yayınlayan Ilıcalı, 7 dakikayı geçen uzun fragmanda Türkiye'nin kısa bir tanıtımını da yaptırmış desek yalan olmaz.

Sosyal medya hesabından La Isla'nın ilk tanıtımını yayınlayan Ilıcalı, 7 dakikayı geçen uzun fragmanda Türkiye'nin kısa bir tanıtımını da yaptırmış desek yalan olmaz.

Tanıtımın büyük çoğunluğu İstanbul'un turistik bölgelerinde geçerken, yarışmanın gerçekleştiği Amasya, Pamukkale, Kapadokya, Mardin ve Giresun'dan görüntülere yer verildi.

Tanıtımın büyük çoğunluğu İstanbul'un turistik bölgelerinde geçerken, yarışmanın gerçekleştiği Amasya, Pamukkale, Kapadokya, Mardin ve Giresun'dan görüntülere yer verildi.
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"İşte çekimleri ülkemizin birbirinden güzel şehirlerinde gerçekleşen, Amerika’nın en büyük televizyon kanallarından biri olan Telemundo’da yayınlanacak projemiz “La Isla’nın” tanıtımı..." yazılı bir paylaşımla tanıtımı yayınlayan Ilıcalı şimdiden heyecan yarattı.

"İşte çekimleri ülkemizin birbirinden güzel şehirlerinde gerçekleşen, Amerika’nın en büyük televizyon kanallarından biri olan Telemundo’da yayınlanacak projemiz “La Isla’nın” tanıtımı..." yazılı bir paylaşımla tanıtımı yayınlayan Ilıcalı şimdiden heyecan yarattı.

İşte La Isla'nın tanıtımı:

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