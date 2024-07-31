Görüş Bildir
Haberler
TV
Survivor Aleyna'dan Kalp Kıran "En Yakın Arkadaş" İtirafı

Survivor Aleyna'dan Kalp Kıran "En Yakın Arkadaş" İtirafı

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
31.07.2024 - 15:14

Survivor'ın gedikli yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmanın ardından verdiği röportajla çok konuşuldu. Aleyna, Survivor'da hiçbir zaman en yakın arkadaşı olmadığından yakındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Survivor'da yer aldığı her sezon bir şekilde gündem olan Aleyna Kalaycıoğlu yarışmanın ardından verdiği röportajla viral oldu.

Survivor'da yer aldığı her sezon bir şekilde gündem olan Aleyna Kalaycıoğlu yarışmanın ardından verdiği röportajla viral oldu.

Survivor All Star 2024'te "Kendini iyi ifade edebildin mi?" sorusuna yanıt veren Aleyna, konuya en yakın arkadaşı olmadığından dem vurarak giriş yaptı.

Survivor All Star 2024'te "Kendini iyi ifade edebildin mi?" sorusuna yanıt veren Aleyna, konuya en yakın arkadaşı olmadığından dem vurarak giriş yaptı.

"Hiçbir zaman buradayken yakın bir arkadaşım olmadı" diyen Aleyna, Survivor'ı en zor yaşayan insan olduğunu belirtirken en yakın arkadaşı olanlardan mobbing gördüğünü de dile getirdi.

"Hiçbir zaman buradayken yakın bir arkadaşım olmadı" diyen Aleyna, Survivor'ı en zor yaşayan insan olduğunu belirtirken en yakın arkadaşı olanlardan mobbing gördüğünü de dile getirdi.

"Onlar birbirlerine hep destek oluyorlardı ama ben destek bulamıyordum. Bir sürü şey oluyor, Survivor böyle bir oyun."

"Onlar birbirlerine hep destek oluyorlardı ama ben destek bulamıyordum. Bir sürü şey oluyor, Survivor böyle bir oyun."

İşte Aleyna'nın o açıklaması:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın