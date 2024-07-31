Survivor Aleyna'dan Kalp Kıran "En Yakın Arkadaş" İtirafı
Survivor Aleyna'dan Kalp Kıran "En Yakın Arkadaş" İtirafı
Survivor'ın gedikli yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmanın ardından verdiği röportajla çok konuşuldu. Aleyna, Survivor'da hiçbir zaman en yakın arkadaşı olmadığından yakındı.
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Survivor'da yer aldığı her sezon bir şekilde gündem olan Aleyna Kalaycıoğlu yarışmanın ardından verdiği röportajla viral oldu.
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Survivor All Star 2024'te "Kendini iyi ifade edebildin mi?" sorusuna yanıt veren Aleyna, konuya en yakın arkadaşı olmadığından dem vurarak giriş yaptı.
"Hiçbir zaman buradayken yakın bir arkadaşım olmadı" diyen Aleyna, Survivor'ı en zor yaşayan insan olduğunu belirtirken en yakın arkadaşı olanlardan mobbing gördüğünü de dile getirdi.
"Onlar birbirlerine hep destek oluyorlardı ama ben destek bulamıyordum. Bir sürü şey oluyor, Survivor böyle bir oyun."
İşte Aleyna'nın o açıklaması:
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