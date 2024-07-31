"Yemek Dileniyorduk" Survivor Yunus Emre ve Yasin Yüzünden Adayı Polis Basmış!
"Yemek Dileniyorduk" Survivor Yunus Emre ve Yasin Yüzünden Adayı Polis Basmış!
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Survivor'da yer aldığı her sezon bir skandala imza atan Yunus Emre, 2022 sezonunda Yasin'le beraber adayı polis basmasına neden olmuş.
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2022'deki Survivor All Star'da Yasin'le beraber kıyıdan gemilere el sallayarak yemen istediklerini belirten Yunus Emre, dışarıdan görenler tarafından epey yanlış anlaşılmışlar.
Murano MLBB YouTube kanalına konuk olan Yunus Emre o anları "Kalaşnikofla adayı bastılar" şeklinde anlatırken, ayrıca çöpten buldukları her türlü yiyeceği de yediklerinin altını çizdi.
İşte o anlar:
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