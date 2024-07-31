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"Yemek Dileniyorduk" Survivor Yunus Emre ve Yasin Yüzünden Adayı Polis Basmış!

"Yemek Dileniyorduk" Survivor Yunus Emre ve Yasin Yüzünden Adayı Polis Basmış!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
31.07.2024 - 13:52

Survivor'da her sezon olaylar hız kesmeden devam ederken, 2022 sezonunda Yasin ve Yunus Emre'nin yaptığı bir olay polis baskınına kadar gitmiş. Gemilerden yiyecek isteyen ikili yanlış anlaşılırken Dominik polisi sonunda dayanamamış.

KAYNAK: Murano MLBB

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Survivor'da yer aldığı her sezon bir skandala imza atan Yunus Emre, 2022 sezonunda Yasin'le beraber adayı polis basmasına neden olmuş.

Survivor'da yer aldığı her sezon bir skandala imza atan Yunus Emre, 2022 sezonunda Yasin'le beraber adayı polis basmasına neden olmuş.

2022'deki Survivor All Star'da Yasin'le beraber kıyıdan gemilere el sallayarak yemen istediklerini belirten Yunus Emre, dışarıdan görenler tarafından epey yanlış anlaşılmışlar.

2022'deki Survivor All Star'da Yasin'le beraber kıyıdan gemilere el sallayarak yemen istediklerini belirten Yunus Emre, dışarıdan görenler tarafından epey yanlış anlaşılmışlar.

Murano MLBB YouTube kanalına konuk olan Yunus Emre o anları "Kalaşnikofla adayı bastılar" şeklinde anlatırken, ayrıca çöpten buldukları her türlü yiyeceği de yediklerinin altını çizdi.

Murano MLBB YouTube kanalına konuk olan Yunus Emre o anları "Kalaşnikofla adayı bastılar" şeklinde anlatırken, ayrıca çöpten buldukları her türlü yiyeceği de yediklerinin altını çizdi.

İşte o anlar:

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