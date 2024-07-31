"Yemek Dileniyorduk" Survivor Yunus Emre ve Yasin Yüzünden Adayı Polis Basmış!

Survivor'da her sezon olaylar hız kesmeden devam ederken, 2022 sezonunda Yasin ve Yunus Emre'nin yaptığı bir olay polis baskınına kadar gitmiş. Gemilerden yiyecek isteyen ikili yanlış anlaşılırken Dominik polisi sonunda dayanamamış.

KAYNAK: Murano MLBB