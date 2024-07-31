"Kim 500 Milyar İster?" İçin Kenan Işık'tan Önce Kime Teklif Gittiğini Duyunca Çok Şaşıracaksınız!

Altaylı, 'Beraber iş yaptığım çok önemli, çok değerli, pamuk gibi bir insandı. Ben onu ilk tanıdığımda İstanbul Şehir Tiyatroları'nın başındaydı. Sonrasında beraber program yaptık. Şöyle hatta o da 'Kim 500 Milyar İster?' programıydı. Kanal D'de yayınlanacaktı. O zamanki yapımcısı bana sunar mısın demişti ama daha sonra biz bunu Kenan Işık'ın sunmasının çok daha iyi olacağını söylemiştik. Hakikaten de öyle oldu.' dedi.