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"Kim 500 Milyar İster?" İçin Kenan Işık'tan Önce Kime Teklif Gittiğini Duyunca Çok Şaşıracaksınız!

"Kim 500 Milyar İster?" İçin Kenan Işık'tan Önce Kime Teklif Gittiğini Duyunca Çok Şaşıracaksınız!

Kim Milyoner Olmak İster
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
31.07.2024 - 18:03

Geçtiğimiz gün kaybettiğimiz Kenan Işık'ın acısı henüz tazeyken, kendisiyle var olan 'Kim 500 Milyar İster?' programıyla ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

Kaynak: https://www.magazinburada.net/kim-500...
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10 yıldır bitkisel hayatta olan Kenan Işık, geçtiğimiz gün hayatını kaybederek sevenlerini derin üzüntüye boğmuştu.

10 yıldır bitkisel hayatta olan Kenan Işık, geçtiğimiz gün hayatını kaybederek sevenlerini derin üzüntüye boğmuştu.

Kenan Işık'la hayatımıza giren "Kim 500 Milyar İster?" formatı uzun yıllardır sürse de ilk sunucusunu unutmak mümkün değil.

Kenan Işık'la hayatımıza giren "Kim 500 Milyar İster?" formatı uzun yıllardır sürse de ilk sunucusunu unutmak mümkün değil.

Şimdilerde Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'le ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

Şimdilerde Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'le ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

Kenan Işık'ın cenaze programının ardından YouTube programında konuşan Fatih Altaylı, programla ilgili önemli bir itirafta bulundu.

Kenan Işık'ın cenaze programının ardından YouTube programında konuşan Fatih Altaylı, programla ilgili önemli bir itirafta bulundu.

Işık'ı uzun yıllardır tanıdığını ve beraber program yaptıklarını söyleyen Altaylı, Kim 500 Milyar İster'in sunuculuğu için ilk teklifin kendisine gittiğini açıkladı.

Işık'ı uzun yıllardır tanıdığını ve beraber program yaptıklarını söyleyen Altaylı, Kim 500 Milyar İster'in sunuculuğu için ilk teklifin kendisine gittiğini açıkladı.

Altaylı, 'Beraber iş yaptığım çok önemli, çok değerli, pamuk gibi bir insandı. Ben onu ilk tanıdığımda İstanbul Şehir Tiyatroları'nın başındaydı. Sonrasında beraber program yaptık. Şöyle hatta o da 'Kim 500 Milyar İster?' programıydı. Kanal D'de yayınlanacaktı. O zamanki yapımcısı bana sunar mısın demişti ama daha sonra biz bunu Kenan Işık'ın sunmasının çok daha iyi olacağını söylemiştik. Hakikaten de öyle oldu.' dedi.

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