Son Olarak Sözcü TV Ekranlarında Program Yapan Ece Üner'in Yeni Adresi Belli Oldu!
Son Olarak Sözcü TV Ekranlarında Program Yapan Ece Üner'in Yeni Adresi Belli Oldu!
Kaynak: https://halktv.com.tr/yasam/ece-uner-...
Geçtiğimiz sezon Sözcü TV ekranlarında haber programı yapan Ece Üner'in yeni adresi belli oldu!
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Televizyon ekranlarının sevilen ismi Ece Üner'in, yeni sezonda yeni bir kanalda yer alacağını duyuruldu.
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Uzun yıllar Show TV'de ana haber bültenini sunan Üner, ardından TV 100 ve Sözcü TV ekranlarında izleyiciyle buluşmuştu.
Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Ece Üner'in yeni sezonda Halk TV ana haber bültenini sunacağını duyurdu.
Toktaş X hesabından yaptığı duyuruda "Bir ekran yüzü daha, olması gereken yerde." ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine Ece Üner, aşağıdaki paylaşımı yaptı.
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Şimdiden hayırlı olsun!
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