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Son Olarak Sözcü TV Ekranlarında Program Yapan Ece Üner'in Yeni Adresi Belli Oldu!

Son Olarak Sözcü TV Ekranlarında Program Yapan Ece Üner'in Yeni Adresi Belli Oldu!

halk tv
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
31.07.2024 - 22:27

Geçtiğimiz sezon Sözcü TV ekranlarında haber programı yapan Ece Üner'in yeni adresi belli oldu!

Kaynak: https://halktv.com.tr/yasam/ece-uner-...
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Televizyon ekranlarının sevilen ismi Ece Üner'in, yeni sezonda yeni bir kanalda yer alacağını duyuruldu.

Televizyon ekranlarının sevilen ismi Ece Üner'in, yeni sezonda yeni bir kanalda yer alacağını duyuruldu.

Uzun yıllar Show TV'de ana haber bültenini sunan Üner, ardından TV 100 ve Sözcü TV ekranlarında izleyiciyle buluşmuştu.

Uzun yıllar Show TV'de ana haber bültenini sunan Üner, ardından TV 100 ve Sözcü TV ekranlarında izleyiciyle buluşmuştu.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Ece Üner'in yeni sezonda Halk TV ana haber bültenini sunacağını duyurdu.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Ece Üner'in yeni sezonda Halk TV ana haber bültenini sunacağını duyurdu.

Toktaş X hesabından yaptığı duyuruda "Bir ekran yüzü daha, olması gereken yerde." ifadelerini kullandı.

Toktaş X hesabından yaptığı duyuruda "Bir ekran yüzü daha, olması gereken yerde." ifadelerini kullandı.
twitter.com

Bunun üzerine Ece Üner, aşağıdaki paylaşımı yaptı.

Bunun üzerine Ece Üner, aşağıdaki paylaşımı yaptı.
twitter.com
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Şimdiden hayırlı olsun!

Şimdiden hayırlı olsun!

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