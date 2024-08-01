Nereye Gidersin Usmanım? Akasya Durağı'nın Safiye'sinin Son Hali Goygoycu Tayfanın Diline Düştü
Nereye Gidersin Usmanım? Akasya Durağı'nın Safiye'sinin Son Hali Goygoycu Tayfanın Diline Düştü
'Akasya Durağı' hiç şüphesiz her karakteriyle televizyon dünyasına damga vurmuştur. Dizinin yayınlanmasından yıllar sonra bile karakterler sosyal medyada goygoy konusu olur. İşte yine onlardan biriyle karşınızdayız. X'te @sheslewis adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı, Safiye'yi canlandıran Gülay Baltacı'nın bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşıma birbirinden komik yorumlar geldi.
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2008-2012 yılları arasında televizyon ekranlarına gelen 'Akasya Durağı' Türk dizi tarihinin en popüler yapımlarından biri. 'Çiçek Taksi' dizisinin yeniden uyarlaması olan dizi, bir taksi durağında ve onun dışında meydana gelen birbirinden komik olayları konu alıyor.
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Dizinin her bir karakteri adeta kendince bir ikon. Nuri Baba, Osman Ağa, Yusuf, türkücü Seyit, Gülbin, Sinan, Ali Kemal, Dilek, Obayana derken bu liste uzar gider. Tabii bir de Osman'ın karısı Safiye var.
Gülay Baltacı tarafından canlandırılan Safiye karakteri, Balkan göçmenliğiyle, eli sopalı haliyle ve "Usmanım nereye gidersin" repliğiyle televizyon dünyasına adeta damga vurmuş ve unutulmaz bir karakter haline gelmiştir. Sosyal medya alemi bugün bile onun goygoyunu yapmadan duramaz.
İşte yine o goygoylardan biriyle karşınızdayız. Twitter/X'te @sheslewis adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı, "Akasya Durağı Safiye’ye bakın çabuk, çok tatlı kadın. Şaka mı Usman çok şanslıydı" notuyla bir goygoyun fitilini yaptı.
Kullanıcının Gülay Baltacı'nın 2022 yılında paylaştığı Instagram gönderisine dair paylaşımına birbirinden komik yorumlar geldi.
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Yerim lan tatlılığa bak 🥺😻
Kendisiyle 1988-1990 yılları arasında, oyunculukla hiç ilgisi olmayan bir işte birlikte çalıştık. Aynı zamanda balerindi.
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