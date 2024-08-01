Nereye Gidersin Usmanım? Akasya Durağı'nın Safiye'sinin Son Hali Goygoycu Tayfanın Diline Düştü

'Akasya Durağı' hiç şüphesiz her karakteriyle televizyon dünyasına damga vurmuştur. Dizinin yayınlanmasından yıllar sonra bile karakterler sosyal medyada goygoy konusu olur. İşte yine onlardan biriyle karşınızdayız. X'te @sheslewis adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı, Safiye'yi canlandıran Gülay Baltacı'nın bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşıma birbirinden komik yorumlar geldi.