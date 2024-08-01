Görüş Bildir
Haberler
TV
Nereye Gidersin Usmanım? Akasya Durağı'nın Safiye'sinin Son Hali Goygoycu Tayfanın Diline Düştü

Nereye Gidersin Usmanım? Akasya Durağı'nın Safiye'sinin Son Hali Goygoycu Tayfanın Diline Düştü

Twitter yerli dizi Goygoy
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
01.08.2024 - 10:58

'Akasya Durağı' hiç şüphesiz her karakteriyle televizyon dünyasına damga vurmuştur. Dizinin yayınlanmasından yıllar sonra bile karakterler sosyal medyada goygoy konusu olur. İşte yine onlardan biriyle karşınızdayız. X'te @sheslewis adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı, Safiye'yi canlandıran Gülay Baltacı'nın bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşıma birbirinden komik yorumlar geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

2008-2012 yılları arasında televizyon ekranlarına gelen 'Akasya Durağı' Türk dizi tarihinin en popüler yapımlarından biri. 'Çiçek Taksi' dizisinin yeniden uyarlaması olan dizi, bir taksi durağında ve onun dışında meydana gelen birbirinden komik olayları konu alıyor.

2008-2012 yılları arasında televizyon ekranlarına gelen 'Akasya Durağı' Türk dizi tarihinin en popüler yapımlarından biri. 'Çiçek Taksi' dizisinin yeniden uyarlaması olan dizi, bir taksi durağında ve onun dışında meydana gelen birbirinden komik olayları konu alıyor.

Dizinin her bir karakteri adeta kendince bir ikon. Nuri Baba, Osman Ağa, Yusuf, türkücü Seyit, Gülbin, Sinan, Ali Kemal, Dilek, Obayana derken bu liste uzar gider. Tabii bir de Osman'ın karısı Safiye var.

Dizinin her bir karakteri adeta kendince bir ikon. Nuri Baba, Osman Ağa, Yusuf, türkücü Seyit, Gülbin, Sinan, Ali Kemal, Dilek, Obayana derken bu liste uzar gider. Tabii bir de Osman'ın karısı Safiye var.

Gülay Baltacı tarafından canlandırılan Safiye karakteri, Balkan göçmenliğiyle, eli sopalı haliyle ve "Usmanım nereye gidersin" repliğiyle televizyon dünyasına adeta damga vurmuş ve unutulmaz bir karakter haline gelmiştir. Sosyal medya alemi bugün bile onun goygoyunu yapmadan duramaz.

Gülay Baltacı tarafından canlandırılan Safiye karakteri, Balkan göçmenliğiyle, eli sopalı haliyle ve "Usmanım nereye gidersin" repliğiyle televizyon dünyasına adeta damga vurmuş ve unutulmaz bir karakter haline gelmiştir. Sosyal medya alemi bugün bile onun goygoyunu yapmadan duramaz.

İşte yine o goygoylardan biriyle karşınızdayız. Twitter/X'te @sheslewis adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı, "Akasya Durağı Safiye’ye bakın çabuk, çok tatlı kadın. Şaka mı Usman çok şanslıydı" notuyla bir goygoyun fitilini yaptı.

İşte yine o goygoylardan biriyle karşınızdayız. Twitter/X'te @sheslewis adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı, "Akasya Durağı Safiye’ye bakın çabuk, çok tatlı kadın. Şaka mı Usman çok şanslıydı" notuyla bir goygoyun fitilini yaptı.
twitter.com

Kullanıcının Gülay Baltacı'nın 2022 yılında paylaştığı Instagram gönderisine dair paylaşımına birbirinden komik yorumlar geldi.

Kullanıcının Gülay Baltacı'nın 2022 yılında paylaştığı Instagram gönderisine dair paylaşımına birbirinden komik yorumlar geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1.

1.
twitter.com

2.

2.
twitter.com

3.

3.
twitter.com

4.

4.
twitter.com

5.

5.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6.

6.
twitter.com

7.

7.
twitter.com

8.

8.
twitter.com

9.

9.
twitter.com

10.

10.
twitter.com

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
6
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Fatma

Yerim lan tatlılığa bak 🥺😻

Elif

Kendisiyle 1988-1990 yılları arasında, oyunculukla hiç ilgisi olmayan bir işte birlikte çalıştık. Aynı zamanda balerindi.

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.