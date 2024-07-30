Seray Kaya 'Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in Partneri Olacağı İddialarına Son Noktayı Koydu!
Seray Kaya 'Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in Partneri Olacağı İddialarına Son Noktayı Koydu!
Ünlü oyuncu Seray Kaya, 'Kızıl Goncalar' dizisinde rol alacağı iddialarına son noktayı koydu. Kaya Magazin Burada'nın soruları karşısında kendisine diziden herhangi bir teklif gelmediğini dile getirdi. Detaylar içerikte!
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Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrollerde olduğu 'Kızıl Goncalar' dizisi yepyeni sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
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Sosyal medyada yayılan söylentilere göre yeni sezonda dizinin hikayesinde bir zaman atlaması olacak. İzleyenler olarak Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd karakterinin gelecekte yaşadığı olaylara tanık olacağız.
Dizinin hayranları bu "zaman atlaması" iddiasıyla heyecanlanırken bir iddia daha ortaya atılmıştı hatırlarsanız. 'Mahkum', 'Bir Küçük Gün Işığı' ve 'Kuruluş Osman' dizilerinde rol alan Seray Kaya'nın 'Kızıl Goncalar' kadrosuna katılacağı ve hatta Cüneyd karakterine partner olacağı ortaya atılmıştı.
Tabii dizinin hayranları ve özellikle Kaya'nın hayranları arasında bu söylenti bomba gibi yayılmış, adeta kuyuya atılan o taşın doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu anlayıp çıkartamamıştık. Magazin Burada'nın haberine göre Seray Kaya cephesinden nihayet net bir açıklama geldi.
Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada "Nasıl çıktı o haber bilmiyorum ama öyle bir durum yok. Sevdiğim dostlarım orada oynuyor. İşi çok seviyorum, belki takip ettiğim için böyle bir algı oldu ama bana gelen bir teklif yok" diyerek iddiaları yalanladı.
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Siz Seray Kaya'nın Kızıl Goncalar'da rol almamasına ne diyorsunuz? Kadroda olsaydı Cüneyd ile uyumlu bir partner olur muydu? Yorumlara buyrun...
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