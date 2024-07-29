Yalı Çapkını’nın Pelin’i Buçe Buse Kahraman Yeni Proje Sorularına Yanıt Verdi
Yalı Çapkını’nın Pelin’i Buçe Buse Kahraman Yeni Proje Sorularına Yanıt Verdi
Yalı Çapkını’nın Pelin’i Buçe Buse Kahraman diziden ayrılmıştı. Yeni sezonda ekranlara dönecek mi, sorusu merak konusu olmuştu. Bir röportajında sorulara yanıt verdi.
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Son zamanların en popüler ve en çok izlenen televizyon dizisi olan "Yalı Çapkını", hala gündemdeki yerini koruyor.
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Sezon finali bölümünde izleyicileri heyecanın zirvesine çıkaran bu dizi, ardı ardına gelen ayrılık haberleriyle de konuşuluyordu.
Dizinin sevilen karakteri Tarık'ı canlandıran Baran Bölükbaşı'nın ardından, Ferit Korhan'ın eski aşkı Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman da "Yalı Çapkını"ndan ayrıldı.
Kahraman'ın yeni sezonda yeni bir projeyle ekranlara dönüp dönmeyeceği merak ediliyordu. Oyuncu bu sorulara "Yeni projeler var. Şu anda inceleme aşamasındayım" diye yanıt verdi.
İşte o röportaj:
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