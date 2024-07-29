Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Sibel Taşçıoğlu'nun Doğum Gününü Diziden Bir Kare ile Kutladı

Kızılcık Şerbeti'nde anne kızı oynayan Ceren Karakoç ve Sibel Taşçıoğlu özel hayatlarında da çok yakınlar. Dizinin Nursema'sı Ceren Karakoç, dizide Pembe'yi oynayan Sibel Taşçıoğlu'nun doğum gününü diziden bir kare ile kutladı.