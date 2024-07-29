Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Sibel Taşçıoğlu'nun Doğum Gününü Diziden Bir Kare ile Kutladı
Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Sibel Taşçıoğlu'nun Doğum Gününü Diziden Bir Kare ile Kutladı
Kızılcık Şerbeti'nde anne kızı oynayan Ceren Karakoç ve Sibel Taşçıoğlu özel hayatlarında da çok yakınlar. Dizinin Nursema'sı Ceren Karakoç, dizide Pembe'yi oynayan Sibel Taşçıoğlu'nun doğum gününü diziden bir kare ile kutladı.
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Show TV'nin ekranlarda reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncuları çok özlendi!
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Sezon arasında dizinin Nursema'sı dizideki annesi Pembe'yi unutmadı.
28 Temmuz doğumlu oyuncu Sibel Taşçıoğlu geçtiğimiz gün yeni yaşını kutladı.
Dizide kızı Nursema'yı oynayan oyuncu Ceren Karakoç, dışarda da samimi dostu olan Taşçıoğlu'nun doğum gününü bir dizi karesi ile kutladı.
İşte dizinin hayranlarının özlediği o ikili ve pozları👇🏻
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