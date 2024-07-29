Survivor Şampiyonu Ogeday'ın Yarışmacılar Hakkında Güldüren İtirafı!
Survivor Şampiyonu Ogeday'ın Yarışmacılar Hakkında Güldüren İtirafı!
Survivor All Star 2024 şampiyonu Ogeday, Melis İşiten'e röportaj verdi. Yarışmacılarla ilgili sıralama yapan Ogeday'ın Avatar Atakan, Batuhan Karacakaya ve Murat Ceylan yorumu güldürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor All Star 2024 şampiyonu Ogeday Girişken, Melis İşiten'in YouTube programına konuk oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İkilinin eğlenceli sohbetine program sonu "Öldür, Seviş, Evlen" konsepti damgasını vurdu.
Survivor şampiyonu olan Ogeday'dan yarışmacı arkadaşlarını bu minvalde sıralaması istendi.
Avatar Atakan, Batuhan Karacakaya ve Murat Ceylan'ı "Öldür, Seviş, Evlen" konseptine göre sıralayan Ogeday'ın itirafı herkesi güldürdü.
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın