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Survivor Şampiyonu Ogeday'ın Yarışmacılar Hakkında Güldüren İtirafı!

Survivor Şampiyonu Ogeday'ın Yarışmacılar Hakkında Güldüren İtirafı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
29.07.2024 - 12:49

Survivor All Star 2024 şampiyonu Ogeday, Melis İşiten'e röportaj verdi. Yarışmacılarla ilgili sıralama yapan Ogeday'ın Avatar Atakan, Batuhan Karacakaya ve Murat Ceylan yorumu güldürdü.

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Survivor All Star 2024 şampiyonu Ogeday Girişken, Melis İşiten'in YouTube programına konuk oldu.

Survivor All Star 2024 şampiyonu Ogeday Girişken, Melis İşiten'in YouTube programına konuk oldu.

İkilinin eğlenceli sohbetine program sonu "Öldür, Seviş, Evlen" konsepti damgasını vurdu.

İkilinin eğlenceli sohbetine program sonu "Öldür, Seviş, Evlen" konsepti damgasını vurdu.

Survivor şampiyonu olan Ogeday'dan yarışmacı arkadaşlarını bu minvalde sıralaması istendi.

Survivor şampiyonu olan Ogeday'dan yarışmacı arkadaşlarını bu minvalde sıralaması istendi.

Avatar Atakan, Batuhan Karacakaya ve Murat Ceylan'ı "Öldür, Seviş, Evlen" konseptine göre sıralayan Ogeday'ın itirafı herkesi güldürdü.

Avatar Atakan, Batuhan Karacakaya ve Murat Ceylan'ı "Öldür, Seviş, Evlen" konseptine göre sıralayan Ogeday'ın itirafı herkesi güldürdü.

İşte o anlar:

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