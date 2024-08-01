Yiğit Özşener'in Proje Kabul Ederken Dikkat Ettiği Alkışlanacak Detaylar
Yiğit Özşener'in Proje Kabul Ederken Dikkat Ettiği Alkışlanacak Detaylar
Son olarak Şahane Hayatım dizisinde rol alan Yiğit Özşener, proje seçimi yaparken dikkat ettiği şeyleri açıkladı. Özşener'in söylemleri tam olarak örnek alınacak cinsten oldu.
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Son olarak NOW ekranlarında yayınlanan Şahane Hayatım'da izlediğimiz Yiğit Özşener hepimizi aşina olduğu bir yüz.
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Her projede bambaşka karakterlere hayat vermesiyle bilinen Özşener, dizi projesi seçimlerinde en dikkat ettiği unsuru açıkladı.
Proje seçimlerinde kadına şiddet ve hayvan istismarı gibi detayları elediğini belirten Özşener, söylemleriyle alkış topladı.
''İlkelerim gereği kadına şiddet içeren, hayvan istismarını teşvik eden projelerde yer almıyorum. Sözleşmelerimde yazdığım bir şey bu."
"Gerisi yaparsa beni ilgilendirmez ama benim değerlerim, düşüncelerim ve adalet felsefem var, benim için önemli olan bu. Aksi takdirde sadece para için hareket etmek olur ve bu bana yakışmaz.''
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