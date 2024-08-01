Görüş Bildir
Haberler
TV
Yiğit Özşener'in Proje Kabul Ederken Dikkat Ettiği Alkışlanacak Detaylar

Yiğit Özşener'in Proje Kabul Ederken Dikkat Ettiği Alkışlanacak Detaylar

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
01.08.2024 - 11:20

Son olarak Şahane Hayatım dizisinde rol alan Yiğit Özşener, proje seçimi yaparken dikkat ettiği şeyleri açıkladı. Özşener'in söylemleri tam olarak örnek alınacak cinsten oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Son olarak NOW ekranlarında yayınlanan Şahane Hayatım'da izlediğimiz Yiğit Özşener hepimizi aşina olduğu bir yüz.

Son olarak NOW ekranlarında yayınlanan Şahane Hayatım'da izlediğimiz Yiğit Özşener hepimizi aşina olduğu bir yüz.

Her projede bambaşka karakterlere hayat vermesiyle bilinen Özşener, dizi projesi seçimlerinde en dikkat ettiği unsuru açıkladı.

Her projede bambaşka karakterlere hayat vermesiyle bilinen Özşener, dizi projesi seçimlerinde en dikkat ettiği unsuru açıkladı.

Proje seçimlerinde kadına şiddet ve hayvan istismarı gibi detayları elediğini belirten Özşener, söylemleriyle alkış topladı.

Proje seçimlerinde kadına şiddet ve hayvan istismarı gibi detayları elediğini belirten Özşener, söylemleriyle alkış topladı.

''İlkelerim gereği kadına şiddet içeren, hayvan istismarını teşvik eden projelerde yer almıyorum. Sözleşmelerimde yazdığım bir şey bu."

''İlkelerim gereği kadına şiddet içeren, hayvan istismarını teşvik eden projelerde yer almıyorum. Sözleşmelerimde yazdığım bir şey bu."

"Gerisi yaparsa beni ilgilendirmez ama benim değerlerim, düşüncelerim ve adalet felsefem var, benim için önemli olan bu. Aksi takdirde sadece para için hareket etmek olur ve bu bana yakışmaz.''

"Gerisi yaparsa beni ilgilendirmez ama benim değerlerim, düşüncelerim ve adalet felsefem var, benim için önemli olan bu. Aksi takdirde sadece para için hareket etmek olur ve bu bana yakışmaz.''

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
7
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın