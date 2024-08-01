MasterChef 16. Yarışmacısı Beyza Aydın Hakkındaki Tüm Detaylar
MasterChef 16. Yarışmacısı Beyza Aydın Hakkındaki Tüm Detaylar
MasterChef Türkiye'de ana kadro tamamlanmak üzere. Yarışmaya 16. olarak dahil olan Beyza Huri Aydın elemeden beri dikkatleri üzerine çekerken sizler için kendisini mercek altına aldık.
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MasterChef 2024 kadrosu tüm hızıyla oluşmaya devam ederken asıl yarışmanın başlamasına çok az bir vakit kaldı.
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Fransa'da dünyaya gelen Beyza Aydın katıldığı ilk turdan beri yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekerken, Fransa'da yaşadığı bir olayla gündem olmuştu.
MasterChef Fransa'ya katılmak isteyen fakat başörtülü olduğu için reddedilen Beyza Aydın şansını Türkiye'de denerken, daha ilk turdan jüriyi etkileyerek hızlı bir ilerleme kaydetti.
Aslen Konyalı olan Beyza Aydın henüz 23 yaşında olmasına rağmen enfes bir mutfak yeteneği var.
Aşçılık konusunda hiçbir eğitimi bulunmayan Beyza bu konudaki tüm bilgisini babasından öğrenirken şu an Fransa'da pastacılık yapıyor.
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İlk turda üç şeften de 'Evet' oyu alan Beyza Aydın, dördüncü grupta da en iyi yemeği yapan yarışmacı adayı olarak ismini ana kadroya yazdırmayı başardı.
Bakalım Beyza Aydın MasterChef'te nasıl bir performans sergileyecek? Şimdiden merak ettik doğrusu.
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