MasterChef'in Sivri Dilli Yarışmacısı Sergen Özen, All Star'da "Kazanmamaya" Oynadığını Açıkladı!
MasterChef'in Sivri Dilli Yarışmacısı Sergen Özen, All Star'da "Kazanmamaya" Oynadığını Açıkladı!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@chefstoryweb/...
MasterChef Türkiye'de yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezon yarışmacıları kadar eski sezon yarışmacıları da gündem olmayı başarıyor. 'Köfteci Sergen' olarak bilinen Sergen Özen, geçtiğimiz sezon yarıştığı MasterChef All Star'la ilgili yaptığı açıklamayla yeniden konuşuldu.
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TV ekranlarının en sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'de yeni sezon heyecanı başladı.
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20 kişilik ana kadronun netleşmesinin ardından heyecanın ve temponun yükseleceği yarışmada geçtiğimiz sezon yarışmacılarının açıklamaları gündem olmaya devam ediyor.
2020 sezonunda MasterChef'e katılan ve iddiasını konuşturan Sergen Özen, geçtiğimiz sezonki All Star'ın da en başarılı isimlerinden biriydi.
Sezon boyu bütün istatistiklerde birinci olduğunu açıklayan Sergen, final günü şeflere "salçalı ekmek" yapıp vererek kendi isteğiyle elendiğini açıkladı.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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