MasterChef'in Sivri Dilli Yarışmacısı Sergen Özen, All Star'da "Kazanmamaya" Oynadığını Açıkladı!

MasterChef Türkiye'de yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezon yarışmacıları kadar eski sezon yarışmacıları da gündem olmayı başarıyor. 'Köfteci Sergen' olarak bilinen Sergen Özen, geçtiğimiz sezon yarıştığı MasterChef All Star'la ilgili yaptığı açıklamayla yeniden konuşuldu.