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MasterChef'in 17. Yarışmacısı Emre Ün Hakkındaki Tüm Detaylar

MasterChef'in 17. Yarışmacısı Emre Ün Hakkındaki Tüm Detaylar

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
01.08.2024 - 17:44

MasterChef ana kadrosuna 17. yarışmacı olarak dahil olan Emre Ün şimdiden yarışmanın favorileri arasında yer alıyor. Peki, Emre ün kimdir? Sizler için araştırdık.

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MasterChef Türkiye'de ana kadro için artık geri sayım sona ermek üzere ve son grupta elemeler devam ediyor.

MasterChef Türkiye'de ana kadro için artık geri sayım sona ermek üzere ve son grupta elemeler devam ediyor.

4. ve son grup tam gaz mücadeleye devam ederken bu grupta 17. yarışmacı olarak kadroya giren isim Emre Ün oldu.

Ana kadronun iddialı isimleri arasında yer alan Emre kısa sürede gündem olurken, biz de kendisini sizler için araştırdık.

Ana kadronun iddialı isimleri arasında yer alan Emre kısa sürede gündem olurken, biz de kendisini sizler için araştırdık.

Yarışmaya Silivri'den katılan Emre Ün henüz 26 yaşında yani gencecik bir şef.

Yarışmaya Silivri'den katılan Emre Ün henüz 26 yaşında yani gencecik bir şef.

Genç yaşına rağmen yarışmada fark yaratan Emre, mutfak tutkusu nedeniyle aşçılık eğitimi alırken, şu an bir işletmesi de var.

Genç yaşına rağmen yarışmada fark yaratan Emre, mutfak tutkusu nedeniyle aşçılık eğitimi alırken, şu an bir işletmesi de var.

Silivri'de bir sandviç dükkanı işleten Emre Ün ayrıca evli.

Silivri'de bir sandviç dükkanı işleten Emre Ün ayrıca evli.
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Sinem Ün ile evli olan Emre Ün, şeflerden arka arkaya aldığı "Evet" oylarıyla ana kadroya kadar geldi. Bakalım bundan sonra nasıl bir yol izleyecek?

Sinem Ün ile evli olan Emre Ün, şeflerden arka arkaya aldığı "Evet" oylarıyla ana kadroya kadar geldi. Bakalım bundan sonra nasıl bir yol izleyecek?

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