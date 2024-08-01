MasterChef'in 17. Yarışmacısı Emre Ün Hakkındaki Tüm Detaylar
MasterChef'in 17. Yarışmacısı Emre Ün Hakkındaki Tüm Detaylar
MasterChef ana kadrosuna 17. yarışmacı olarak dahil olan Emre Ün şimdiden yarışmanın favorileri arasında yer alıyor. Peki, Emre ün kimdir? Sizler için araştırdık.
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MasterChef Türkiye'de ana kadro için artık geri sayım sona ermek üzere ve son grupta elemeler devam ediyor.
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Ana kadronun iddialı isimleri arasında yer alan Emre kısa sürede gündem olurken, biz de kendisini sizler için araştırdık.
Yarışmaya Silivri'den katılan Emre Ün henüz 26 yaşında yani gencecik bir şef.
Genç yaşına rağmen yarışmada fark yaratan Emre, mutfak tutkusu nedeniyle aşçılık eğitimi alırken, şu an bir işletmesi de var.
Silivri'de bir sandviç dükkanı işleten Emre Ün ayrıca evli.
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Sinem Ün ile evli olan Emre Ün, şeflerden arka arkaya aldığı "Evet" oylarıyla ana kadroya kadar geldi. Bakalım bundan sonra nasıl bir yol izleyecek?
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