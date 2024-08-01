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Survivor Nefise, "Nagihan'ın Yaveri Oldun" İddialarına Yanıt Verdi

Survivor Nefise, "Nagihan'ın Yaveri Oldun" İddialarına Yanıt Verdi

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
01.08.2024 - 18:06

Survivor All Star'ın 2.si olan Nefise Karatay verdiği röportajlarla çok konuşulurken bu defa Nagihan'la arasındaki ilişki hakkında konuştu.

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Survivor All Star'da 2.lik koltuğuna oturan Nefise Karatay, yarışmanın ardından verdiği röportajlarla sık sık gündem oluyor.

Survivor All Star'da 2.lik koltuğuna oturan Nefise Karatay, yarışmanın ardından verdiği röportajlarla sık sık gündem oluyor.

Yarışma esnasında oluşan tüm soru işaretlerini gideren Nefise, bu defa Nagihan hakkında konuştu.

Yarışma esnasında oluşan tüm soru işaretlerini gideren Nefise, bu defa Nagihan hakkında konuştu.

Survivor boyunca Nagihan'la arasındaki ilişkinin "yaverlik" olarak nitelendirildiğini belirten Nefise bu konudan yakınırken, herkesin en yakın arkadaşı olduğunun altını çizdi.

Survivor boyunca Nagihan'la arasındaki ilişkinin "yaverlik" olarak nitelendirildiğini belirten Nefise bu konudan yakınırken, herkesin en yakın arkadaşı olduğunun altını çizdi.

Herkesin yakın arkadaşı olduğunu ve onların yaverlikle yargılanmadığını belirten Nefise, Nagihan'ın ona yarışmada annelik yaptığını açıklarken bu iddialara epey sinirlendiğini de ekledi.

Herkesin yakın arkadaşı olduğunu ve onların yaverlikle yargılanmadığını belirten Nefise, Nagihan'ın ona yarışmada annelik yaptığını açıklarken bu iddialara epey sinirlendiğini de ekledi.

İşte Nefise'nin o açıklamaları:

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