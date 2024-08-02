20 Yıldır Mutfakta! MasterChef'in 18. Yarışmacısı Battal Kaan Özdemir Hakkında Tüm Detaylar
20 Yıldır Mutfakta! MasterChef'in 18. Yarışmacısı Battal Kaan Özdemir Hakkında Tüm Detaylar
MasterChef Türkiye'de ana kadro heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmanın 18. ismi Battal Kaan Özdemir oldu. Peki MasterChef Kaan kimdir? Nereli ve özel hayatında neler yapıyor? Gelin hep birlikte bu sorulara yanıt arayalım.
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TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de ana kadro heyecanı sürüyor. Programda yapılan yemekler, şeflerle yarışmacılar arasındaki diyaloglar ve ana kadroya seçilen isimlerin özel hayatları çok merak ediliyor.
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Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüriliğindeki programda ana kadroya 18. sıradan seçilen isim Battal Kaan Özdemir oldu.
Peki MasterChef Kaan kimdir? Kaç yaşında, nereli ve yarışmadan önce nelerle uğraşmış? Gelin bu soruların yanıtlarını bulalım.
36 yaşında olan Battal Kaan Özdemir, MasterChef Türkiye'ye Antalya'dan katıldı. Kendisi hem Türkiye'de hem de yurt dışında çeşitli mutfaklarda yaklaşık 20 yıl çalıştı.
Yarışmacı Gürcistan'da kendine restoran açmış ancak iflas ettiği için restoranı kapatmak zorunda kalmıştır.
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Battal Kaan Özdemir, chf.kaan isimli Instagram hesabını kullanıyor. Şu an kendisinin 2 bin 500'ün üzerinde Instagram takipçisi var. Paylaşımlarında genelde yaptığı yemekleri sergiliyor ya da ailesiyle mutlu anlarını paylaşıyor.
Bakalım Mehmet Şef'in terden kurtardığı Kaan, yarışmada neler yapacak? Bunu hep birlikte göreceğiz.
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