20 Yıldır Mutfakta! MasterChef'in 18. Yarışmacısı Battal Kaan Özdemir Hakkında Tüm Detaylar

MasterChef Türkiye'de ana kadro heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmanın 18. ismi Battal Kaan Özdemir oldu. Peki MasterChef Kaan kimdir? Nereli ve özel hayatında neler yapıyor? Gelin hep birlikte bu sorulara yanıt arayalım.