MasterChef 13. Yarışmacısı Muratcan Sural Hakkındaki Tüm Detaylar!
MasterChef 13. Yarışmacısı Muratcan Sural Hakkındaki Tüm Detaylar!
MasterChef Türkiye'de ana kadro yavaş yavaş belirginleşirken, Muratcan Sural 13. yarışmacı olarak kadroya girdi. Peki, Muratcan Sural'ı ne kadar tanıyoruz? İşte genç yarışmacı hakkında bilinmeyenler...
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MasterChef Türkiye'de ana kadro seçmeleri tam gaz devam ederken kadroya girmeye hak kazanan 13. yarışmacı Muratcan Sural oldu.
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MasterChef'te 3D Gıda Yazıcı kullanarak yemek yapan ilk yarışmacı olan Sural ilk andan itibaren şeflerin ilgisini çeken bir yarışmacı olurken, ana kadroya girmesiyle birlikte kendisini yakın çerçeveye aldık.
Henüz 27 yaşında genç bir şef olan Muratcan Sural, tam 8 yıldır mutfakla içli dışlı bir yaşam sürüyor.
8 yıldır mutfakta çalışan Sural bir yandan da mutfak üzerine eğitimine hız kesmeden devam ediyor. Öyle ki kendisi gastronomi alanında yüksek lisans bile yapmış.
Mutfakta geleneksellikten uzaklaşarak daha yenilikçi ve sürdürülebilir işlere imza atmayı hedefleyen Muratcan Sural, MasterChef'e yeni bir soluk getireceğe benziyor.
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En iyi mantar yemeğini yaparak ana kadroya giren Muratcan Sural bakalım ilerleyen günlerde ne gibi sürprizler yapacak. Şimdiden merak ettik doğrusu!
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