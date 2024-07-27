"Peynir Ekmek Yiyorum" MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu'ndan Şaşırtan İtiraf!

MasterChef'te 7 sezondur jüri olan Somer Sivrioğlu, Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler'e konuk oldu. Sivrioğlu burada kendisine yemek yapmadığı itirafından bulunurken peynir ekmekle karnını doyurduğunu belirtti.

KAYNAK: Bambaşka Sohbetler/ NTV