"Peynir Ekmek Yiyorum" MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu'ndan Şaşırtan İtiraf!
"Peynir Ekmek Yiyorum" MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu'ndan Şaşırtan İtiraf!
MasterChef'te 7 sezondur jüri olan Somer Sivrioğlu, Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler'e konuk oldu. Sivrioğlu burada kendisine yemek yapmadığı itirafından bulunurken peynir ekmekle karnını doyurduğunu belirtti.
KAYNAK: Bambaşka Sohbetler/ NTV
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MasterChef Türkiye'de 7 sezondur jüri olan Somer Şef'i artık hepimiz evlerimizi şefi olarak benimsedik.
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Sempatik tavırlarıyla sert jüri mizacını tek başına yıkan Somer Şef artık başlı başına bir ikon olurken, Ceyda Düvenci'nin Bambaşka Sohbetler adlı programında yaptığı itirafla hepimizi şoke etti.
Düvenci'nin kendisine yönelttiği "Kendine en son ne pişirdin?" sorusuna "Tost" yanıtı veren Somer Şef ufak çaplı şaşkınlık yaratırken, kendisine yemek yapmadığını itiraf etti.
"Benim için yemek başkalarına yapılan bir şey. Birileri varsa yemek yapmayı çok seviyorum. Ben varsam dolapta ne varsa onu yiyorum yani peynir ekmek."
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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