Senaryosu Çorbaya Dönen Yalı Çapkını'nın Yeni Senaristi Belli Oldu!

Star TV'nin en iddialı dizisi olan fakat 2. sezonuyla beraber tam bir hayal kırıklığına dönen Yalı Çapkını'nın 3. sezon hazırlıkları devam ediyor. Reyting oranları 2'ye kadar düşen dizinin 3. sezon onayı alması zaten şaşırtıcı olurken, Yalı Çapkını senaristinde de radikal bir değişiklik yapıldı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş