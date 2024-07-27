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Senaryosu Çorbaya Dönen Yalı Çapkını'nın Yeni Senaristi Belli Oldu!

Senaryosu Çorbaya Dönen Yalı Çapkını'nın Yeni Senaristi Belli Oldu!

yalı çapkını
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
27.07.2024 - 11:42

Star TV'nin en iddialı dizisi olan fakat 2. sezonuyla beraber tam bir hayal kırıklığına dönen Yalı Çapkını'nın 3. sezon hazırlıkları devam ediyor. Reyting oranları 2'ye kadar düşen dizinin 3. sezon onayı alması zaten şaşırtıcı olurken, Yalı Çapkını senaristinde de radikal bir değişiklik yapıldı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
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Bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını 2. sezonuyla beraber önlenemez bir düşüş yaşamaya başlamıştı.

Bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını 2. sezonuyla beraber önlenemez bir düşüş yaşamaya başlamıştı.

Başrollerin tutarsız ilişkisi, sonradan dahil olan yan karakterlerin öne çıkması, işlenecek onca hikâye varken bunları görmezden gelip yeni hikâye arayışına girilmesi derken izleyicilerin Yalı Çapkını'na inancı giderek sönükleşti.

Başrollerin tutarsız ilişkisi, sonradan dahil olan yan karakterlerin öne çıkması, işlenecek onca hikâye varken bunları görmezden gelip yeni hikâye arayışına girilmesi derken izleyicilerin Yalı Çapkını'na inancı giderek sönükleşti.

Cuma akşamının tartışmasız galibi olurken yaşadığı ani düşüşle reytinglerde 2'ye kadar düşen Yalı Çapkını'nın 3. sezon onayı alması zaten bir mucize olurken, dizinin sıkı fanları 3. sezon için hazırlıkları merak etmeye başladı.

Cuma akşamının tartışmasız galibi olurken yaşadığı ani düşüşle reytinglerde 2'ye kadar düşen Yalı Çapkını'nın 3. sezon onayı alması zaten bir mucize olurken, dizinin sıkı fanları 3. sezon için hazırlıkları merak etmeye başladı.

Yalı Çapkını'yla ilgili ilk değişim haberi ise Birsen Altuntaş'tan geldi. Altuntaş'ın haberine göre Yalı Çapkını senaristi değişti.

Yalı Çapkını'yla ilgili ilk değişim haberi ise Birsen Altuntaş'tan geldi. Altuntaş'ın haberine göre Yalı Çapkını senaristi değişti.

Altuntaş'ın haberine göre Ateş Kuşları ve Sefirin Kızı gibi dizilerin senaryo ekibinde yer alan H. Zeynep Bohçe, Yalı Çapkını'nın yeni senaristi oldu.

Altuntaş'ın haberine göre Ateş Kuşları ve Sefirin Kızı gibi dizilerin senaryo ekibinde yer alan H. Zeynep Bohçe, Yalı Çapkını'nın yeni senaristi oldu.

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