Atakan Hoşgören'in Yalan Dizisindeki Performansı Dalga Konusu Oldu!
Atakan Hoşgören'in Yalan Dizisindeki Performansı Dalga Konusu Oldu!
Kanal D'nin yaz dizisi Yalan'da rol alan genç oyuncu Atakan Hoşgören'in oyuncuğu sosyal medyada gündem oldu. Oyunculuğu dalga konusu olan oyuncuya tepki üstüne tepki yağdı.
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Yaz döneminin tek dizisi Yalan dizinin başrolü Atakan Hoşgören'in performansıyla sosyal medyada gündem oldu.
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Dizide Kerim karakterine hayat veren Hoşgören, Eylül Tumbar'la partner olurken ikilinin bir sahnesiyle yer yerinden oynadı.
Atakan Hoşgören'in canlandırdığı Kerim karakterinin sevgilisinden ayrılmamak için yalvardığı sahneye fragmanda yer verilirken o anlar resmen dalga konusu oldu.
Atakan Hoşgören'in sahnedeki performansı beğenilmezken o anlara izleyicilerden tepki yağdı.
İşte o sahne:
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Gelen tepkiler de burada:
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