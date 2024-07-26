Mimar Selim Yuhay'dan Evim Şahane'nin Olmazsa Olmazı "Son Dokunuşlar" İtirafı!
Mimar Selim Yuhay'dan Evim Şahane'nin Olmazsa Olmazı "Son Dokunuşlar" İtirafı!
Evim Şahane programından aşina olduğumuz mimar Selim Yuhay geçtiğimiz günlerde Ağır Mimar YouTube kanalına konuk olmuştu. Yuhay, programın olmazsa olmazı 'son dokunuşlar' hakkında konuştu.
KAYNAK: Ağır Mimar/ YouTube
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Mimar Selim Yuhay'ın sunuculuğunu üstlendiği Evim Şahane programı henüz 10 yıl önce hepimizi hipnoz edercesine kölesi yaparken, hepimiz mimar Selim Bey'in evimize gelmesini arzulamıştık.
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O dönemin modasına göre çok iyi işler çıkarmasına rağmen şimdilerde yadırganan mimar Selim Bey sosyal medyadaki bu tepkilere yanıt vermek için Ağır Mimar YouTube kanalına konuk oldu.
Hakkındaki tüm eleştirilere tek tek yanıt veren mimar Selim Bey, programın olmazsa olmazı "son dokunuşlar" hamlesini de es geçmedi.
"Benim işim dokunmak" diyen Selim Yuhay, bu hareketle nesneye duygusallık ve değer verdiğini açıkladı.
İşte Selim Bey'in o açıklaması:
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