Survivor Nefise'den Adada Yemek ve Yatak Verildiği İddialarına Yanıt!
Survivor Nefise'den Adada Yemek ve Yatak Verildiği İddialarına Yanıt!
Survivor All Star 2.si olan Nefise Karatay, Survivor'da yemek ve yatak verildiği iddialarına Haberler.com'da yanıt verdi.
KAYNAK: Haberler.com
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Yıllardır yayınlanan Survivor'da yarışmacılara yemek verildiğine dair pek çok iddia ortaya atılmıştı.
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Yarışmacılara yemek ve yatak verildiği iddialarına Acun Ilıcalı daima kesin dille "Hayır" derken, Survivor'da yer almış birkaç yarışmacı bunun tam tersi iddialarda bulunmuştu.
Özellikle son sezonda yarışmacıların elinde sigara görülmesi ve otel gibi alanlarda fotoğraflarının çıkmasıyla bu iddialar had safhaya çıkarken, Survivor eski şampiyonlarından Nefise bu konuda açıklama yaptı.
Haberler.com'a konuşan Nefise hiçbir yemek ve yatak ihtiyacının giderilmediği ve sadece içme suyu verildiğini söylerken, kadınların regl olamadığı için şiştiğini fakat erkek yarışmacıların 20 kiloya kadar verdiğini belirtti.
İşte Nefise'nin olay yaratan açıklamaları:
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