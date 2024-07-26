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Rol Devrim Özkan'a Verilmişti! Aras Bulut İynemli'nin 'Deha' Dizisinde Partneri Değişince Hayranlar Sinirlendi

Rol Devrim Özkan'a Verilmişti! Aras Bulut İynemli'nin 'Deha' Dizisinde Partneri Değişince Hayranlar Sinirlendi

yerli dizi Aras Bulut İynemli
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
26.07.2024 - 14:33

Aras Bulut İynemli'nin yeni dizisi 'Deha' sete çıkıyor. Ancak gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide son dakika bir oyuncu değişikliği meydana geldi. Gelin bu oyuncu değişikliğine ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
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Yeni sezonda Show TV'de ekranlara gelmesi beklenen 'Deha' dizisi için geri sayım başladı. Başrolünde başarılı oyunculuğuyla son yılların en çok sevilen aktörü Aras Bulut İynemli’nin olduğu dizi önümüzdeki pazar günü sete çıkıyor.

Yeni sezonda Show TV'de ekranlara gelmesi beklenen 'Deha' dizisi için geri sayım başladı. Başrolünde başarılı oyunculuğuyla son yılların en çok sevilen aktörü Aras Bulut İynemli’nin olduğu dizi önümüzdeki pazar günü sete çıkıyor.

'Deha'nın yönetmen koltuğunda 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?' dizisinin usta yönetmeni Umut Aral oturuyor. Geçtiğimiz aylarda dizide Aras Bulut İynemli’nin partnerinin Devrim Özkan olacağı doğrulanmıştı ancak son dakika bir değişiklik meydana geldi.

'Deha'nın yönetmen koltuğunda 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?' dizisinin usta yönetmeni Umut Aral oturuyor. Geçtiğimiz aylarda dizide Aras Bulut İynemli’nin partnerinin Devrim Özkan olacağı doğrulanmıştı ancak son dakika bir değişiklik meydana geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre İynemli'ye Devrim Özkan değil, Ahsen Eroğlu eşlik edecek. Netflix'in 'Kübra' dizisiyle son zamanlarda gündemde olan Eroğlu, 'Deha' dizisinde "Esme" karakterini canlandıracak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre İynemli'ye Devrim Özkan değil, Ahsen Eroğlu eşlik edecek. Netflix'in 'Kübra' dizisiyle son zamanlarda gündemde olan Eroğlu, 'Deha' dizisinde "Esme" karakterini canlandıracak.

Ancak söz konusu bu değişiklik 'Deha'yı bekleyenler ve Aras Bulut İynemli’nin hayranları tarafından pek sıcak karşılanmadı. Pek çok X kullanıcısı bu partnerliği sorguladı. Gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

Ancak söz konusu bu değişiklik 'Deha'yı bekleyenler ve Aras Bulut İynemli’nin hayranları tarafından pek sıcak karşılanmadı. Pek çok X kullanıcısı bu partnerliği sorguladı. Gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

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