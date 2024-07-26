Rol Devrim Özkan'a Verilmişti! Aras Bulut İynemli'nin 'Deha' Dizisinde Partneri Değişince Hayranlar Sinirlendi
Rol Devrim Özkan'a Verilmişti! Aras Bulut İynemli'nin 'Deha' Dizisinde Partneri Değişince Hayranlar Sinirlendi
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
Aras Bulut İynemli'nin yeni dizisi 'Deha' sete çıkıyor. Ancak gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide son dakika bir oyuncu değişikliği meydana geldi. Gelin bu oyuncu değişikliğine ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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Yeni sezonda Show TV'de ekranlara gelmesi beklenen 'Deha' dizisi için geri sayım başladı. Başrolünde başarılı oyunculuğuyla son yılların en çok sevilen aktörü Aras Bulut İynemli’nin olduğu dizi önümüzdeki pazar günü sete çıkıyor.
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'Deha'nın yönetmen koltuğunda 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?' dizisinin usta yönetmeni Umut Aral oturuyor. Geçtiğimiz aylarda dizide Aras Bulut İynemli’nin partnerinin Devrim Özkan olacağı doğrulanmıştı ancak son dakika bir değişiklik meydana geldi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre İynemli'ye Devrim Özkan değil, Ahsen Eroğlu eşlik edecek. Netflix'in 'Kübra' dizisiyle son zamanlarda gündemde olan Eroğlu, 'Deha' dizisinde "Esme" karakterini canlandıracak.
Ancak söz konusu bu değişiklik 'Deha'yı bekleyenler ve Aras Bulut İynemli’nin hayranları tarafından pek sıcak karşılanmadı. Pek çok X kullanıcısı bu partnerliği sorguladı. Gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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Siz bu değişim hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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