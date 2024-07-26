Rol Devrim Özkan'a Verilmişti! Aras Bulut İynemli'nin 'Deha' Dizisinde Partneri Değişince Hayranlar Sinirlendi

Aras Bulut İynemli'nin yeni dizisi 'Deha' sete çıkıyor. Ancak gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide son dakika bir oyuncu değişikliği meydana geldi. Gelin bu oyuncu değişikliğine ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.