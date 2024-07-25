Lütfen Olsun: Kıvanç Tatlıtuğ Yeni Sezonda TV Ekranlarına Yeşil Işık mı Yaktı?
Lütfen Olsun: Kıvanç Tatlıtuğ Yeni Sezonda TV Ekranlarına Yeşil Işık mı Yaktı?
Medar-ı iftiharımız Kıvanç Tatlıtuğ, bir süredir ortalarda görünmemesiyle ilgili açıklama yaparken heyecan yarattı.
Kaynak: 2. Sayfa Official
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Oyunculuk ve yakışıklılık denince ilk akla gelen isimlerden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ için her zaman bir projede yer alsa da izlesek diye düşünüyoruz.
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Hangi role bürünürse bürünsün harikalar yaratan ünlü oyuncu dizi ve filmler için daima aranan isim olmayı başarıyor haliyle.
Son olarak Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ile birlikte izlediğimiz Tatlıtuğ'un yeni bir projede yer alıp almayacağı da bilinmiyordu.
Bir süredir kameralardan uzak duran ünlü oyuncu, spor sonrası 2. Sayfa Official kameralarına yakalanınca konuyla ilgili küçük bir açıklama yaptı.
"Yeni sezona sürprizler olacak" diyen ünlü oyuncunun TV ekranlarına bir diziyle döneceği konuşuluyor!
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