Katili 24 Yıldır Bulunamadı: Müge Anlı'da Kızının Katilini Arayan Anne Hakkındaki Suçlamaları Yanıtladı!

24 yıl önce gerçekleşen ve herkesi derinden sarsan Çağla Tuğaltay cinayeti, anne Gülnur Tuğaltay'ın Esra Ezmeci'ye konuk olmasıyla yeniden gündeme geldi. 24 senedir çözülemeyen ve zaman aşımı durdurulan tek cinayet dosyası olma özelliği taşıyan olayda anne Gülnur Tuğaltay katili bulmak için Müge Anlı'nın programına katılmıştı. Suçlu ilan edilen anne, hakkındaki suçlamaları yanıtladı.

Kaynak: Esra Ezmeci / Ne Hissettin?