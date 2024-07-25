Katili 24 Yıldır Bulunamadı: Müge Anlı'da Kızının Katilini Arayan Anne Hakkındaki Suçlamaları Yanıtladı!
Katili 24 Yıldır Bulunamadı: Müge Anlı'da Kızının Katilini Arayan Anne Hakkındaki Suçlamaları Yanıtladı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=459ql...
24 yıl önce gerçekleşen ve herkesi derinden sarsan Çağla Tuğaltay cinayeti, anne Gülnur Tuğaltay'ın Esra Ezmeci'ye konuk olmasıyla yeniden gündeme geldi. 24 senedir çözülemeyen ve zaman aşımı durdurulan tek cinayet dosyası olma özelliği taşıyan olayda anne Gülnur Tuğaltay katili bulmak için Müge Anlı'nın programına katılmıştı. Suçlu ilan edilen anne, hakkındaki suçlamaları yanıtladı.
Kaynak: Esra Ezmeci / Ne Hissettin?
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Tam 24 yıl önce katledilen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayeti hala çözülemedi.
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Bir dönem Müge Anlı ile Tatlı Sert'e de konu olan cinayetle ilgili pek çok iddia ortaya atılsa da hiçbir aşama katedilememişti.
20 yıllık zaman aşımı süresi uzatılan tek cinayet dosyası olma özelliği taşıyan davada, olay mahalinde bulunan 3 parmak izinin ve Çağla'nın tırnakları arasında bulunan DNA'nın kime ait olduğu bir türlü saptanamamıştı.
Anne Gülnur Tuğaltay olayın üstünden geçen 19,5 yılın ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurmuş, bir süre sonra da konu yine Müge Anlı'ya ait olan Dobra Dobra programına taşınmıştı.
Bir süre sonra kızıyla ilgili bölümleri Dobra Dobra programından kaldırtan anne Gülnur Tuğaltay, uzman psikolog Esra Ezmeci'nin programına katılarak haklarındaki iddiaları yanıtladı.
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Dobra Dobra programında annesinin sevgilisi olduğu ve Çağla'nın onu gördüğüne dair iddiaların ortaya atılmasından sonra programdan ayrıldığını söyleyen Gülnur Tuğaltay, olayın magazine çevrilececeği düşüncesiyle mahkeme kararıyla yayın yasağı aldırttığını açıkladı.
Yıllar sonra Müge Anlı'nın canlı yayında kendilerinden özür dilediğini açıklayan acılı anne, Anlı'nın "magazin programı" durumunu kabul ettiğini kendisinden özür dilediğini belirtti.
Eşine, kendisine ve oğluna karşı suçlamaların hala sürdüğünü belirten Gülnur Tuğaltay, "Acımızın üstünden prim yapmaya çalışıyorlar. Bu dünyada kimse yaşattığını yaşamadan ölmeyecek" dedi.
Ailesinin tamamen masum olduğunu belirten Tuğaltay, insanların hedef şaşırtmaya çalıştığını dile getirdi.
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