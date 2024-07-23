Görüş Bildir
Haberler
TV
Müge Anlı'da Aranıyordu: 28 Yaşındaki Adamın Cesedi Ormanlık Alanda Bulundu!

Müge Anlı'da Aranıyordu: 28 Yaşındaki Adamın Cesedi Ormanlık Alanda Bulundu!

Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
23.07.2024 - 13:56

Müge Anlı'ya oğlunun bulunması için geçtiğimiz haziran ayında başvuran Fatma Topuz, oldukça üzücü bir sonuçla karşı karşıya kaldı. Halk TV'nin haberine göre 28 yaşındaki oğlu Ahmet Topuz'un ormanlık alanda cesedine ulaşıldı.

Kaynak: https://halktv.com.tr/gundem/muge-anl...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Geçtiğimiz sezonun sonunda Fatma Topuz, 28 yaşındaki oğlu Ahmet Topuz'u aramak için Müge Anlı'ya başvurmuştu.

Geçtiğimiz sezonun sonunda Fatma Topuz, 28 yaşındaki oğlu Ahmet Topuz'u aramak için Müge Anlı'ya başvurmuştu.

Kaybolmadan önce psikolojik sorunları olduğu bilinen Ahmet Topuz'la ilgili üzücü gelişmeler yaşandı.

Kaybolmadan önce psikolojik sorunları olduğu bilinen Ahmet Topuz'la ilgili üzücü gelişmeler yaşandı.

Sultangazi'de ormanlık alanda kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sultangazi'de ormanlık alanda kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ağaçlık alanda bir erkek cesedi buldular. Detaylı incelemelerin ardından cesedin Ahmet Topuz'a ait olduğu tespit edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ağaçlık alanda bir erkek cesedi buldular. Detaylı incelemelerin ardından cesedin Ahmet Topuz'a ait olduğu tespit edildi.

Emniyet kaynakları Topuz'un intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruyor.

Emniyet kaynakları Topuz'un intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruyor.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın