Müge Anlı'da Aranıyordu: 28 Yaşındaki Adamın Cesedi Ormanlık Alanda Bulundu!

Müge Anlı'ya oğlunun bulunması için geçtiğimiz haziran ayında başvuran Fatma Topuz, oldukça üzücü bir sonuçla karşı karşıya kaldı. Halk TV'nin haberine göre 28 yaşındaki oğlu Ahmet Topuz'un ormanlık alanda cesedine ulaşıldı.