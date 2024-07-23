Müge Anlı'da Aranıyordu: 28 Yaşındaki Adamın Cesedi Ormanlık Alanda Bulundu!
Müge Anlı'da Aranıyordu: 28 Yaşındaki Adamın Cesedi Ormanlık Alanda Bulundu!
Kaynak: https://halktv.com.tr/gundem/muge-anl...
Müge Anlı'ya oğlunun bulunması için geçtiğimiz haziran ayında başvuran Fatma Topuz, oldukça üzücü bir sonuçla karşı karşıya kaldı. Halk TV'nin haberine göre 28 yaşındaki oğlu Ahmet Topuz'un ormanlık alanda cesedine ulaşıldı.
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Geçtiğimiz sezonun sonunda Fatma Topuz, 28 yaşındaki oğlu Ahmet Topuz'u aramak için Müge Anlı'ya başvurmuştu.
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Kaybolmadan önce psikolojik sorunları olduğu bilinen Ahmet Topuz'la ilgili üzücü gelişmeler yaşandı.
Sultangazi'de ormanlık alanda kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri ağaçlık alanda bir erkek cesedi buldular. Detaylı incelemelerin ardından cesedin Ahmet Topuz'a ait olduğu tespit edildi.
Emniyet kaynakları Topuz'un intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruyor.
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