Ebru Gündeş ve Bülent Ersoy'un Canlı Yayındaki Eşcinsellik Tartışması Yeniden Gündem Oldu!
Ebru Gündeş ve Bülent Ersoy'un Canlı Yayındaki Eşcinsellik Tartışması Yeniden Gündem Oldu!
2007-2009 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Popstar Alaturka; Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Ebru Gündeş'in jüriliğinde büyük beğeni toplamıştı. Sık sık tartışmaların yaşandığı programın bir bölümünde Ebru Gündeş ve Bülent Ersoy arasındaki eşcinsellik tartışması seneler sonra yeniden gündeme geldi.
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2007-2009 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Popstar Alaturka büyük beğeni toplamıştı.
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Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Ebru Gündeş ve Armağan Çağlayan'ın jüri üyesi olduğu programda sık sık tartışma yaşanıyordu.
Programda Ebru Gündeş ve Bülent Ersoy arasında büyük bir tartışma yaşanmıştı. Tartışmanın temelinde yatan sebep de Osmantan Erkır'ın bir yarışmacıyı Zeki Müren'e benzetilmesi.
Ancak Bülent Ersoy bu benzetmeden rahatsız oldu ve benzemediğini iddia etti.
Ebru Gündeş'in desteğinin ardından Bülent Ersoy, "Küpeye falana filana madem karşı değildiniz, karşımıza bir çocuk geldi hafif kırığımsı... Siz ne dediniz, Türk halkına yanlış örnek oluyor!" dedi.
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Bunun üstüne tartışma gittikçe alevlendi ve içinden çıkılmaz bir hal aldı.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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bülent ersoy haklı
orada ön planda olması gereken ses. bence de Bülent Ersoy haklı
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