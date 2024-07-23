Ebru Gündeş ve Bülent Ersoy'un Canlı Yayındaki Eşcinsellik Tartışması Yeniden Gündem Oldu!

2007-2009 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Popstar Alaturka; Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Ebru Gündeş'in jüriliğinde büyük beğeni toplamıştı. Sık sık tartışmaların yaşandığı programın bir bölümünde Ebru Gündeş ve Bülent Ersoy arasındaki eşcinsellik tartışması seneler sonra yeniden gündeme geldi.