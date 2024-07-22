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Prens'in Yazarı ve Yıldızı Kerem Özdoğan Yeni Sezonun İddialı Dizisinin Kadrosuna Katıldı!

Prens'in Yazarı ve Yıldızı Kerem Özdoğan Yeni Sezonun İddialı Dizisinin Kadrosuna Katıldı!

Prens Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
22.07.2024 - 23:33

Giray Altınok ile birlikte hem Prens dizisini yazan, hem de oynayan Kerem Özdoğan yeni sezonda televizyon ekranlarında karşımıza çıkacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
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Yüzümüzde gülücükler açtıran Prens, geride bıraktığı iki sezon boyunca kahkaha kotamızı doldurmamızı sağladı.

Yüzümüzde gülücükler açtıran Prens, geride bıraktığı iki sezon boyunca kahkaha kotamızı doldurmamızı sağladı.

Ne mutlu bizlere ki 3. sezonun geleceğine dair yeni bir haber de geldi!

Ne mutlu bizlere ki 3. sezonun geleceğine dair yeni bir haber de geldi!

Detaylar:

Dizide sevilen karakterlerden biri olan Elçi Sangu'ya hayat veren ve aynı zamanda Giray Altınok'la birlikte diziyi yazan Kerem Özdoğan'la ilgili bir gelişme yaşandı.

Dizide sevilen karakterlerden biri olan Elçi Sangu'ya hayat veren ve aynı zamanda Giray Altınok'la birlikte diziyi yazan Kerem Özdoğan'la ilgili bir gelişme yaşandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre sevilen oyuncu başrollerini Murat Yıldırım ve Ebru Şahin'in paylaştığı Bir Aşk Masalı'nın kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre sevilen oyuncu başrollerini Murat Yıldırım ve Ebru Şahin'in paylaştığı Bir Aşk Masalı'nın kadrosuna dahil oldu.

Özdoğan dizide Murat Yıldırım'ın abisi Ateş'i canlandıracak.

Özdoğan dizide Murat Yıldırım'ın abisi Ateş'i canlandıracak.

Reytinginiz bol olsun!

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