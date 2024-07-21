Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Bongomyalılar Toplaşın! Giray Altınok Yaptığı Paylaşımla Prens'in Yeni Sezonunun Müjdesini Verdi

Bongomyalılar Toplaşın! Giray Altınok Yaptığı Paylaşımla Prens'in Yeni Sezonunun Müjdesini Verdi

Prens Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
21.07.2024 - 21:47

Hepimizi birer Bongomyalı yapan neşe ve kahkaha kaynağımız Prens'le ilgili Giray Altınok'tan beklenen haber geldi!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Blu TV'de yayınlanan Prens, yayınlandığı ilk günden bu yana kendisine büyük bir hayran kitlesi elde etti.

Blu TV'de yayınlanan Prens, yayınlandığı ilk günden bu yana kendisine büyük bir hayran kitlesi elde etti.

Bu başarı hiç de tesadüf değil elbette. İzlerken adeta birer Bongomyalı gibi hissettiğimiz dizi, gülmekten karnımıza kramplar girmesine yol açıyor çoğu zaman!

Bu başarı hiç de tesadüf değil elbette. İzlerken adeta birer Bongomyalı gibi hissettiğimiz dizi, gülmekten karnımıza kramplar girmesine yol açıyor çoğu zaman!

Eğlencenin dibine vurduğumuz bu komedi dizisinin ikinci sezonunda kadınlar adından söz ettirmiş, tüm gücü ellerine almıştı.

Eğlencenin dibine vurduğumuz bu komedi dizisinin ikinci sezonunda kadınlar adından söz ettirmiş, tüm gücü ellerine almıştı.

Bizlerin de üçüncü sezonun geleceğine inancımız tamdı ama yine de bir haber bekliyorduk elbette!

Bizlerin de üçüncü sezonun geleceğine inancımız tamdı ama yine de bir haber bekliyorduk elbette!

Giray Altınok, Instagram hesabından yaptığı bu paylaşıma "😊👑 Hadi buyur.. ❤️" yazarak yeni sezonun müjdesini de vermiş oldu!

Giray Altınok, Instagram hesabından yaptığı bu paylaşıma "😊👑 Hadi buyur.. ❤️" yazarak yeni sezonun müjdesini de vermiş oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ayrıca fotoğraftan gördüğümüz üzere Çağlar Ertuğrul, Zeynep Tuğçe Bayat gibi ikinci sezonda diziye dahil olan oyuncuların üçüncü sezon da varlığını koruyacağını görmüş olduk!

Ayrıca fotoğraftan gördüğümüz üzere Çağlar Ertuğrul, Zeynep Tuğçe Bayat gibi ikinci sezonda diziye dahil olan oyuncuların üçüncü sezon da varlığını koruyacağını görmüş olduk!

Heyecanla bekliyoruz!

Heyecanla bekliyoruz!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
17
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın