Bongomyalılar Toplaşın! Giray Altınok Yaptığı Paylaşımla Prens'in Yeni Sezonunun Müjdesini Verdi
Bongomyalılar Toplaşın! Giray Altınok Yaptığı Paylaşımla Prens'in Yeni Sezonunun Müjdesini Verdi
Hepimizi birer Bongomyalı yapan neşe ve kahkaha kaynağımız Prens'le ilgili Giray Altınok'tan beklenen haber geldi!
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Blu TV'de yayınlanan Prens, yayınlandığı ilk günden bu yana kendisine büyük bir hayran kitlesi elde etti.
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Bu başarı hiç de tesadüf değil elbette. İzlerken adeta birer Bongomyalı gibi hissettiğimiz dizi, gülmekten karnımıza kramplar girmesine yol açıyor çoğu zaman!
Eğlencenin dibine vurduğumuz bu komedi dizisinin ikinci sezonunda kadınlar adından söz ettirmiş, tüm gücü ellerine almıştı.
Bizlerin de üçüncü sezonun geleceğine inancımız tamdı ama yine de bir haber bekliyorduk elbette!
Giray Altınok, Instagram hesabından yaptığı bu paylaşıma "😊👑 Hadi buyur.. ❤️" yazarak yeni sezonun müjdesini de vermiş oldu!
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Ayrıca fotoğraftan gördüğümüz üzere Çağlar Ertuğrul, Zeynep Tuğçe Bayat gibi ikinci sezonda diziye dahil olan oyuncuların üçüncü sezon da varlığını koruyacağını görmüş olduk!
Heyecanla bekliyoruz!
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