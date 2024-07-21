House of the Dragon'dan Inside Out'a Haftanın En Komik Dizi ve Film Tweetleri
House of the Dragon'dan Inside Out'a Haftanın En Komik Dizi ve Film Tweetleri
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1. Başlıyoruz!
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2. Üzücü hikaye...
3. Bu makyaj bizi üzer...
4. Nereye baksak Riley'nin anılarını görmeye başladık!
5. @flaneuseophie: Zamanda yolculuk yaparak Esra’yı bulmaya çalışan Halit
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6. Tespite gel...
7. House of the Dragon hayranları bu espriyi beğendi:
8. Machiavelli'nin gözleri yaşlı:
9. Müko yorum:
10. WTF!
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11. Yok böyle benzetme!
12. Haftaya görüşmek üzere...
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