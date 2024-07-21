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House of the Dragon'dan Inside Out'a Haftanın En Komik Dizi ve Film Tweetleri

House of the Dragon'dan Inside Out'a Haftanın En Komik Dizi ve Film Tweetleri

Twitter dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
21.07.2024 - 15:01

Merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da X aleminin nabzını tuttuk. Birbirinden komik, enteresan ve eğlenceli dizi-film paylaşımlarını sizler için bir araya getirdik. Hazırsanız başlayalım!

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1. Başlıyoruz!

1. Başlıyoruz!
twitter.com

2. Üzücü hikaye...

2. Üzücü hikaye...
twitter.com

3. Bu makyaj bizi üzer...

3. Bu makyaj bizi üzer...
twitter.com

4. Nereye baksak Riley'nin anılarını görmeye başladık!

4. Nereye baksak Riley'nin anılarını görmeye başladık!
twitter.com

5. @flaneuseophie: Zamanda yolculuk yaparak Esra’yı bulmaya çalışan Halit

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6. Tespite gel...

6. Tespite gel...
twitter.com

7. House of the Dragon hayranları bu espriyi beğendi:

7. House of the Dragon hayranları bu espriyi beğendi:
twitter.com

8. Machiavelli'nin gözleri yaşlı:

8. Machiavelli'nin gözleri yaşlı:
twitter.com

9. Müko yorum:

9. Müko yorum:
twitter.com

10. WTF!

10. WTF!
twitter.com
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11. Yok böyle benzetme!

11. Yok böyle benzetme!
twitter.com

12. Haftaya görüşmek üzere...

12. Haftaya görüşmek üzere...
twitter.com

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