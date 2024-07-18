5. Sezonu Yolda Olan 'You' Dizisinin Joe'su Penn Badgley, Set Haliyle Yine Çok Konuşuldu!
5. Sezonu Yolda Olan 'You' Dizisinin Joe'su Penn Badgley, Set Haliyle Yine Çok Konuşuldu!
Netflix'in çok sevilen dizisi 'You' 5. sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizinin yeni sezonundan ilk görüntüler sosyal medyaya düşmeye başladı. Gelin Joe'yu canlandıran Penn Badgley'in o fotoğraflarına ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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Başrolünde Penn Badgley ve Elizabeth Lail'in oynadığı 'You', son yılların en en en popüler dizilerinden biri. İkinci sezondan beri Netflix'te yayınlanan dizi sürükleyici hikayesiyle her sezon izleyenleri ekran başına bağlamayı çok iyi başarıyor.
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Bu arada Joe Goldberg'e değinmemek asla olmaz! Joe'nun çekici görünüşü izleyenleri kendine hayran bırakırken manipülatif kişiliği her sezon kafa karıştırıyor. Ve evet, artık bu kafa karışıklığının sonuna geliyoruz!
4 sezon boyunca devam eden dizinin 5. sezonu bu yıl ekranlara gelecek. Mart ayında çekimlerine başlanan diziden ilk fotoğraflar sosyal medyaya düştü bile.
Stalk yapmakta zirveyi görmüş acımasız katili oynayan Penn Badgley tekrar Joe olarak karşımıza çıktı. Bakalım saplantılı adamımız Joe finalde neler yapacak? Bunu hep birlikte göreceğiz.
Peki Penn Badgley'in set karelerine X kullanıcılarından ne yorumlar geldi? Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.
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