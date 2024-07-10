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30 Yıl Geçmiş! Başrolünde Eddie Murphy'nin Oynadığı 'Sosyete Polisi 4' Filmine İzleyicilerden Gelen Tepkiler

30 Yıl Geçmiş! Başrolünde Eddie Murphy'nin Oynadığı 'Sosyete Polisi 4' Filmine İzleyicilerden Gelen Tepkiler

Netflix film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
10.07.2024 - 14:30

En son 30 yıl önce vizyona giren ve çok sevilen Beverly Hills Cop (Sosyete Polisi) serisinin dördüncüsü Netflix'te gösterime girdi. Gelin filmin ayrıntılarına ve izleyenlerden gelen tepkilere hep birlikte bakalım.

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1980'li ve 90'lı yıllara damgasını vuran Beverly Hills Cop (Sosyete Polisi) ekranlara efsane bir dönüş yaptı. Serinin ilk filmi 1984 yılında yayınlanmış, ikinci ve üçüncü filmleri aksiyon ve komedi severler tarafından çok beğenilmişti.

1980'li ve 90'lı yıllara damgasını vuran Beverly Hills Cop (Sosyete Polisi) ekranlara efsane bir dönüş yaptı. Serinin ilk filmi 1984 yılında yayınlanmış, ikinci ve üçüncü filmleri aksiyon ve komedi severler tarafından çok beğenilmişti.

Seride Eddie Murphy'nin canlandırdığı dedektif Axel Foley karakteri, esprileri, kural tanımamazlığı ve cesaretiyle herkesin beğenisini toplamıştı.

Seride Eddie Murphy'nin canlandırdığı dedektif Axel Foley karakteri, esprileri, kural tanımamazlığı ve cesaretiyle herkesin beğenisini toplamıştı.

En son filmin üzerinden tam 30 sene geçti ve serinin dördüncü filmi Beverly Hills Cop: Axel F (Sosyete Polisi 4) geçtiğimiz hafta Netflix'te gösterime girdi.

En son filmin üzerinden tam 30 sene geçti ve serinin dördüncü filmi Beverly Hills Cop: Axel F (Sosyete Polisi 4) geçtiğimiz hafta Netflix'te gösterime girdi.

Film, temmuzun ilk haftasında yaklaşık 40 milyon izlenerek en çok seyredilen yapım oldu. Mark Malloy'un yönetmen koltuğunda oturduğu filmde ünlü oyuncu Eddie Murphy yine aynı karakteriyle izleyenleri gülmekten kırıp geçirdi.

Film, temmuzun ilk haftasında yaklaşık 40 milyon izlenerek en çok seyredilen yapım oldu. Mark Malloy'un yönetmen koltuğunda oturduğu filmde ünlü oyuncu Eddie Murphy yine aynı karakteriyle izleyenleri gülmekten kırıp geçirdi.

Serinin dördüncü filmi, Detroitli dedektif Axel Foley'in 40 yıl önce Beverly Hills'te çözdüğü ilk vakanın ardından tekrar suçları çözmeye çalışmasını ve tabii ortalığı karıştırmasını ekranlara taşıyor. Peki yıllar sonra gelen bu filmi izleyenler ne yorum yapıyor? Gelin hep birlikte izleyici yorumlarına bakalım.

Serinin dördüncü filmi, Detroitli dedektif Axel Foley'in 40 yıl önce Beverly Hills'te çözdüğü ilk vakanın ardından tekrar suçları çözmeye çalışmasını ve tabii ortalığı karıştırmasını ekranlara taşıyor. Peki yıllar sonra gelen bu filmi izleyenler ne yorum yapıyor? Gelin hep birlikte izleyici yorumlarına bakalım.
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Siz 30 yıl sonra geldiği için eleştirilen ama yine de çok izlenen Sosyete Polisi 4 (Beverly Hills Cop: Axel F) filmini izlediniz mi? Buyrun yorumlara!

Siz 30 yıl sonra geldiği için eleştirilen ama yine de çok izlenen Sosyete Polisi 4 (Beverly Hills Cop: Axel F) filmini izlediniz mi? Buyrun yorumlara!

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