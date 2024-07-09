Başrolünde Emma Stone'un Oynadığı Yorgos Lanthimos Filmi 'Kinds of Kindness'ı İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi
Başrolünde Emma Stone'un Oynadığı Yorgos Lanthimos Filmi 'Kinds of Kindness'ı İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi
Yorgos Lanthimos'un yönettiği ve Emma Stone ile üçüncü yapımı olan 'Kinds of Kindness' vizyona girdi. Poor Things'in etkilerinin sinema dünyasında etkileri henüz sürerken yönetmenin yeni filminin hızlı gelmesi sinefillerin gözünden kaçmamıştı. Peki filmi izleyenler ne tepki verdi? Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.
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Yorgos Lanthimos'un yönettiği ve başrollerinde Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley'in oynadığı antoloji filmi 'Kinds of Kindness' geçtiğimiz hafta vizyona girdi.
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Emma Stone ve Yorgos Lanthimos'un birlikte çalıştığı üçüncü proje olan film, üç farklı hikayeyi anlatıyor. Film, çaresiz bir adamın kendi kaderinin dışına çıkmasını, bir polisin öldüğünü zannettiği eşinin dönüşünden sonra onun çok değiştiğini fark etmesini ve bir kadının özel yeteneklere sahip birini aramaya koyulmasını konu alıyor.
Film, Cannes Film Festivali'ndeki prömiyerini yapmış ve izleyenler tarafından çok eleştirilmişti. İzleyenler 'Kinds of Kindness'ı aşırı kanlı olduğunu dile getirmiş ve cinselliğin çok açık yaşandığı konusunda eleştiriler getirmişti.
Peki Yorgos Lanthimos'un bu filmi vizyona girdikten sonra hangi tepkileri topladı? 'Kinds of Kindness' filmini beğendiler mi? Gelin hemen ilk izleyenlerin tepkilerine hep birlikte bakalım.
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Siz 'Kinds of Kindness' ya da Türkçe adıyla 'Merhamet Hikayeleri' filmini nasıl buldunuz? Buyrun yorumlara...
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