Başrolünde Emma Stone'un Oynadığı Yorgos Lanthimos Filmi 'Kinds of Kindness'ı İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi

Yorgos Lanthimos'un yönettiği ve Emma Stone ile üçüncü yapımı olan 'Kinds of Kindness' vizyona girdi. Poor Things'in etkilerinin sinema dünyasında etkileri henüz sürerken yönetmenin yeni filminin hızlı gelmesi sinefillerin gözünden kaçmamıştı. Peki filmi izleyenler ne tepki verdi? Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.